Фаршированный картофель, в который вы влюбитесь: готовим трапезу по греческому рецепту

Фаршированный картофель – это сытно, вкусно и очень колоритно. Буквально несколько акцентов – и вы почувствуете особое настроение солнца и моря.

Эта фаршированная картошка является определенным обыгрыванием спанакопиты – пирога со шпинатом и фетой. Этот рецепт куда проще, но точно дарит не меньше удовольствия, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить фаршированный картофель по-гречески?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 луковица;

– 450 граммов шпината;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– 80 граммов сливочного сыра;

– 150 граммов феты;

– соль и перец по вкусу.

Так просто и вкусно

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тщательно вымойте крупные клубни картофеля и сделайте несколько глубоких проколов вилкой. Положите их непосредственно на решетку и запекайте в течение 50 – 60 минут до полной мягкости, после чего дайте овощам немного остыть. Тем временем очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками, а зубчики чеснока измельчите с помощью ножа. На сковороде разогрейте оливковое масло и пассеруйте лук 2 – 4 минуты до прозрачности. Добавьте свежий шпинат, измельченный чеснок и орегано, после чего тушите смесь еще около 4 минут, пока зелень не уменьшится в объеме. Уменьшите температуру в духовке до 190 градусов. Разрежьте каждую картофелину пополам и осторожно, с помощью ложки, выньте часть мякоти в отдельную миску, оставляя целыми "стенки" с кожурой. Пустые половинки выложите на противень. Разомните картофельную мякоть вместе со сливочным сыром, посолите и поперчите. Введите в массу шпинатную зажарку и половину измельченной феты, тщательно все перемешайте. Плотно наполните картофельные лодочки полученной смесью, присыпьте остатками сыра и запекайте 25 – 35 минут, пока на поверхности не появится аппетитная золотистая корочка.

Какой картофель лучше всего подходит для запекания?

Для идеального запекания лучше всего подходят сорта картофеля с высоким содержанием крахмала и низким содержанием влаги. Такие клубни имеют шероховатую, сетчатую кожуру и суховатую мякоть, которая под воздействием высокой температуры становится рассыпчатой и "пушистой" внутри, рассказывает портал Przepisy.

Если вы хотите получить классический печеный картофель с хрустящей корочкой и нежным центром, выбирайте сорта типа Руссет или аналоги с розовой кожурой и белой мякотью, например Беллароза или Славянка.

Для рецептов, где картофель запекается дольками с кожурой, прекрасно подойдут универсальные сорта с желтой мякотью, например, Адретта. Она сохраняет маслянистую текстуру и имеет легкий ореховый привкус.

