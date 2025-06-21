И вкусно, и концептуально: галушки из картофеля на Ивана Купала – их готовили еще наши предки
- Галушки из картофеля являются традиционным блюдом на Ивана Купала в Украине.
- Их готовят из картофеля, яиц, муки и соли и подают с луком, шкварками и сметаной.
Ивана Купала – один из главных обрядовых праздников в Украине. И праздновать его нужно не только ярко, но и вкусно.
Галушки из картофеля – это одно из главных блюд, которое наши предки готовили на Ивана Купала. Лучше всего их подавать с поджаренным луком, шкварками и сметаной, как вареники, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт клецок из картофеля
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 2 куриных яйца;
– 6 – 7 столовые ложки муки;
– щепотка соли.
Приготовление:
Сварите картофель в подсоленной воде до мягкости. После варки слейте всю жидкость и разомните картофель до состояния пюре.
Оставьте пюре остыть, тогда добавьте к нему яйца, муку и щепотку молотого черного перца.
Хорошо перемешайте все ингредиенты и замесите мягкое тесто. Из теста сформируйте небольшие клецки.
Опустите их в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите примерно 3 минуты. Этого будет достаточно, чтобы они стали готовыми.
Подавайте с любимыми дополнениями.
Приятного аппетита!
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