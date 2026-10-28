Хрустит на весь дом: как приготовить турецкое гезлеме из фило и сыра за 10 минут на сковороде
Гезлеме – традиционная турецкая лепешка из тонкого теста с сочной начинкой, которую в классическом варианте раскатывают почти до прозрачности на специальной круглой доске. Если нет времени на длительный замес, идеальным решением станет готовое вытяжное тесто фило.
Благодаря тонким пластам блюдо готовится за считанные минуты на сухой или слегка смазанной сковороде. Результат действительно впечатляет: воздушная многослойная корочка, аппетитно ломающаяся под ножом, и море горячего тягучего сыра внутри, рассказывает инстаграм yanni.cooking.
Как приготовить гезлеме с сыром на сковороде?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 – 4 листа вытяжного теста фило;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 столовая ложка растительного масла;
Сырная начинка:
– 100 – 120 граммов тертого сыра кашар или моцарелла;
– 1 куриное яйцо;
– 1 щепотка соли;
Для жарки:
– 1 чайная ложка масла для смазывания сковороды.
Готовим гезлеме за 10 минут: смотрите видео
Приготовление:
- Растопите сливочное масло в небольшой миске и смешайте его с 1 столовой ложкой растительного масла: смесь жиров поможет тончайшим листам фило стать хрустящими, пузырчатыми и не пересохнуть во время термической обработки.
- Разверните 1 лист теста фило на рабочей поверхности и кулинарной кисточкой слегка смажьте его масляной смесью.
- Сверху выложите следующий лист, снова смажьте и повторите процедуру со всеми 3 – 4 листами, складывая их друг на друга стопкой.
- В отдельной посуде взбейте вилкой 1 сырое яйцо с 1 щепоткой мелкой соли до однородности.
- Вылейте яичную массу точно по центру сложенного теста, оставляя края шириной около 5 – 6 сантиметров чистыми.
- Сверху на яйцо ровным слоем выложите 100 – 120 граммов сыра, натертого на крупной терке – подойдет турецкий полутвердый кашар, сулугуни или обычная плотная моцарелла, которая хорошо плавится.
- Аккуратно загните свободные края теста внутрь к центру, формируя плоский прямоугольный или квадратный конверт так, чтобы начинка была надежно спрятана под слоями теста и не вытекала на сковороду.
- Места соединения краев слегка прижмите ладонями и смажьте остатками масляной смеси.
- Хорошо разогрейте сухую толстостенную сковороду, смажьте дно 1 чайной ложкой растительного масла и уменьшите огонь до средне-слабого.
- Выложите конвертик швом вниз и выпекайте примерно 3 – 4 минуты. За это время яйцо внутри успеет схватиться, а нижние слои теста подрумянятся.
- Осторожно переверните лепешку широкой лопаткой на другую сторону и жарьте еще 3 – 4 минуты до появления характерных коричнево-золотистых пятнышек.
- Снимите горячее гезлеме на доску, разрежьте острым ножом пополам или на 4 треугольника и подавайте немедленно, пока корочка звонко хрустит, а сыр тянется тонкими нитями.