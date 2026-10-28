Хрустит на весь дом: как приготовить турецкое гезлеме из фило и сыра за 10 минут на сковороде

Гезлеме – традиционная турецкая лепешка из тонкого теста с сочной начинкой, которую в классическом варианте раскатывают почти до прозрачности на специальной круглой доске. Если нет времени на длительный замес, идеальным решением станет готовое вытяжное тесто фило.

Благодаря тонким пластам блюдо готовится за считанные минуты на сухой или слегка смазанной сковороде. Результат действительно впечатляет: воздушная многослойная корочка, аппетитно ломающаяся под ножом, и море горячего тягучего сыра внутри, рассказывает инстаграм yanni.cooking.

Как приготовить гезлеме с сыром на сковороде?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 – 4 листа вытяжного теста фило;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1 столовая ложка растительного масла;

Сырная начинка:

– 100 – 120 граммов тертого сыра кашар или моцарелла;

– 1 куриное яйцо;

– 1 щепотка соли;

Для жарки:

– 1 чайная ложка масла для смазывания сковороды.

Готовим гезлеме за 10 минут: смотрите видео

Приготовление: