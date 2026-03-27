Глазур для паски лише з 1 інгредієнта: вона не липне та не тріскає
27 марта, 23:25
Глазурь для пасхи только из 1 ингредиента: она не липнет и не трескается

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Идеальная глазурь для кулича готовится из 100 граммов маршмеллоу и 2 столовых ложек воды.
  • Эта глазурь не трескается и не липнет – идеальный выбор для вашего кулича.

Глазурь – это финальный штрих для кулича, который формирует финальное впечатление о выпечке. Именно поэтому так важно уделять ей особое внимание.

Трескание и прилипание глазури – это те неприятности, с которыми сталкивалась каждая хозяйка. Но в этом году вы можете приготовить идеальную глазурь, для которой нужен только один ингредиент, рассказывает TikTok nisenitnitsia.

К теме Ярославский показал, как испечь панетоне дома: рецепт не на трое суток, а всего на 6 часов

Как приготовить глазурь на пасху?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 100 граммов маршмеллоу;
– 2 столовые ложки воды.

Делаем глазурь, которая точно не будет трескаться: видео

Приготовление:

  1. Выкладываем маршмеллоу в миску.
  2. Добавляем немного воды и "плавим" в микроволновке короткими импульсами по 5 секунд, после каждого перемешиваем.
  3. Покрываем кулич и оставляем, чтобы глазурь "схватилась.

Из чего делают маршмеллоу?

Маршмеллоу – это кондитерское изделие, основу которого составляют три главных компонента: сахар (или кукурузный сироп), вода и желатин. Именно желатин отвечает за ту самую упругую и "резиновую" текстуру, которая отличает маршмеллоу от обычного зефира, для которого вместо желатина используют яблочное пюре и пектин, рассказывает Kobieta.

Процесс приготовления маршмеллоу заключается в интенсивном взбивании горячего сахарного сиропа с растворенным желатином до образования густой белоснежной пены, которая при охлаждении становится стабильной и воздушной.

Что вкусного приготовить?