Глазурь для пасхи только из 1 ингредиента: она не липнет и не трескается
- Идеальная глазурь для кулича готовится из 100 граммов маршмеллоу и 2 столовых ложек воды.
- Эта глазурь не трескается и не липнет – идеальный выбор для вашего кулича.
Глазурь – это финальный штрих для кулича, который формирует финальное впечатление о выпечке. Именно поэтому так важно уделять ей особое внимание.
Трескание и прилипание глазури – это те неприятности, с которыми сталкивалась каждая хозяйка. Но в этом году вы можете приготовить идеальную глазурь, для которой нужен только один ингредиент, рассказывает TikTok nisenitnitsia.
Как приготовить глазурь на пасху?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов маршмеллоу;
– 2 столовые ложки воды.
Делаем глазурь, которая точно не будет трескаться: видео
Приготовление:
- Выкладываем маршмеллоу в миску.
- Добавляем немного воды и "плавим" в микроволновке короткими импульсами по 5 секунд, после каждого перемешиваем.
- Покрываем кулич и оставляем, чтобы глазурь "схватилась.
Из чего делают маршмеллоу?
Маршмеллоу – это кондитерское изделие, основу которого составляют три главных компонента: сахар (или кукурузный сироп), вода и желатин. Именно желатин отвечает за ту самую упругую и "резиновую" текстуру, которая отличает маршмеллоу от обычного зефира, для которого вместо желатина используют яблочное пюре и пектин, рассказывает Kobieta.
Процесс приготовления маршмеллоу заключается в интенсивном взбивании горячего сахарного сиропа с растворенным желатином до образования густой белоснежной пены, которая при охлаждении становится стабильной и воздушной.
