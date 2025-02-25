Лучше классических: готовим голубцы с новой начинкой – интересный заменитель мяса

Если вы не боитесь экспериментов, то этот рецепт точно вам понравится. Любимые голубцы в новом исполнении точно вызовут особые эмоции.

Традиционные голубцы любят все, но даже с ними можно придумать что-то интересное и оригинальное. Например, заменить привычную начинку и попробовать новые вкусы, что 24 Канал предлагает сделать с рецептом портала "Шуба". Интересно Не только деруны или зразы: какое старинное блюдо из картофеля готовили украинцы Рецепт голубцов с рисом и грибами Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 600 граммов капусты;

– 200 граммов риса;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 100 граммов шампиньонов;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Замочите грибы на два часа. После этого промойте, нарежьте и варите их в течение 30 минут. Промойте рис и сварите до полуготовности. Очистите и измельчите лук и морковь. Разогрейте сковороду с маслом и поджарьте сваренные грибы вместе с луком и морковью. Смешайте рис с жареными овощами и грибами, добавьте соль и перец, перемешайте. Пропарьте капустные листья и срежьте утолщенную часть. Положите на каждый листок ложку начинки и заверните в виде конверта. Выложите голубцы в кастрюлю, залейте горячей водой, добавьте соль и тушите в течение 40 минут. Приятного аппетита! Идеальная заправка для любого салата: любимый рецепт французов.