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15 октября, 21:33
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Проще, чем ленивые: быстрые голубцы-трубочки без заворачивания краев и без варки риса

Лилия Имбировская-Сиваковская

Приготовление классических голубцов у многих ассоциируется с долгим кухонным трудом: нужно аккуратно разобрать горячий кочан на целые листья, срезать толстые прожилки, отдельно сварить рис до полуготовности и тщательно подгибать каждый краешек конвертиком, чтобы начинка не вытекла. Однако существует гораздо более простой, почти ювелирный метод – голубцы-трубочки.

Капустный кочан просто нарезают аккуратными квадратиками, мгновенно бланшируют, а фарш заворачивают в обычный открытый рулетик. Сырой круглозернистый рис медленно доходит непосредственно в мясном соке и сливочно-томатном соусе, впитывая в себя максимум ароматов и делая блюдо невероятно сочным.

Как приготовить голубцы-трубочки?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
голубцы: 
– 1 большой кочан капусты;
– 600 граммов фарша;
– 100 граммов риса;
– 2 луковицы;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– пол чайной ложки соли;
– перец по вкусу
сливочно-томатная заливка: 
– 30 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– горячая вода или бульон (чтобы покрыть рулетики);
– пол чайной ложки соли;
– щепотка сахара;
– для подачи сметана или свежая зелень.

Приготовление:

  1. С кочана капусты снимите верхние грубые листья. Острым широким ножом срежьте с кочана боковые листья, формируя пласты, и нарежьте их одинаковыми квадратами среднего размера, отбрасывая жесткую сердцевину и кочерыжку.
  2. Разберите нарезанные кусочки на отдельные листочки, опустите в кипящую подсоленную воду на 2 – 3 минуты для эластичности, откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.
  3. Для начинки круглозернистый рис тщательно промойте несколько раз холодной водой и отцедите.
  4. Смешайте мясной фарш с сырым рисом, мелко нарезанным луком, маслом, солью и перцем. Масло в начинке гарантирует, что нежирное мясо останется сочным, а крупа равномерно пропарится.
  5. На край каждого капустного квадратика выложите небольшую продолговатую порцию фарша и сверните в плотную трубочку, оставляя боковые края полностью открытыми.
  6. Не набивайте слишком туго, ведь сырой рис во время тушения заметно разбухнет.
  7. Дно чугунного котелка или керамической формы выстелите остатками капустных листьев.
  8. Уложите заготовки ровными плотными рядами швом вниз, чтобы во время варки они сохраняли форму и не разворачивались.
  9. По желанию перед укладкой трубочки можно слегка обжарить на горячей сковороде до золотистого цвета.
  10. Для заливки в сотейнике растопите сливочное масло, добавьте томатную пасту и прогрейте ее одну минуту, чтобы раскрыть цвет и убрать сырой привкус.
  11. Влейте горячую воду, добавьте соль и щепотку сахара, доведите до кипения и залейте выложенные голубцы так, чтобы жидкость почти полностью покрывала верхний слой.
  12. Тушите блюдо на плите под крышкой на минимальном огне примерно полтора часа, не допуская бурного кипения.
  13. Если готовите в духовке – плотно закройте форму двумя слоями фольги и запекайте при 160 градусах около двух часов.