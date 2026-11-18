Горячие бутерброды в духовке из тостового хлеба – идеальное решение для быстрого завтрака или сытного перекуса, когда хочется чего-то теплого и хрустящего, без замешивания теста и лишней посуды.

По вкусу и внешнему виду они напоминают домашние мини-пиццы – тонкие ломтики хлеба в духовке становятся приятно подсушенными снизу, оставаясь мягкими внутри под сочной начинкой, рассказывает cooking_by_savitska.

Для приготовления понадобятся всего 4 основных продукта, которые почти всегда есть в холодильнике. Вареная колбаса под слоем расплавленного твердого сыра сохраняет сочность, а томатный кетчуп придает легкую пикантную кислинку и не дает хлебной основе пересохнуть во время запекания.

Как приготовить запеченные гренки?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 6 ломтиков тостового хлеба;

– 3 столовые ложки томатного кетчупа;

– 150 граммов вареной колбасы;

– 120 граммов твердого сыра.

Вкусный завтрак за несколько минут: смотрите видео

Приготовление: