Иначе он будет далеким от идеала: 3 популярные ошибки в приготовлении плова

Плов – частый гость на наших столах, но это не значит, что все готовят его правильно. Есть несколько ошибок, которые могут все испортить.

Для того, чтобы ваш плов получился фантастическим, нужно избегать всего нескольких распространенных ошибок. Каких именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Частые ошибки в приготовлении плова

В первую очередь – рис. Он не должен развариваться и превращаться в кашу. Обычно производители указывают на упаковке, что продукт пригоден для этого блюда.

Любимый плов / Фото Freepik

Важную роль играет и пропорция ингредиентов. Риса и мяса должно быть одинаковое количество, лук – половина от количества моркови.

И третье – чеснок в плов кладут целым, без очистки и измельчения. А когда блюдо будет готово – его просто выбрасывают, ведь он уже отдал свой вкус и аромат.

Наслаждение за несколько минут: простой торт со вкусом мороженого.