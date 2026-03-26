26 марта, 23:45
Как приготовить греческий салат с чесночной заправкой: сочный рецепт закуски

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Греческий салат можно приготовить с чесночной заправкой, которая подчеркивает вкус феты, овощей и оливкового масла.
  • История греческого салата начинается в Греции, и он известен как "Хориатики", что означает "деревенский салат".

Греческий салат давно стал одним из тех блюд, где все держится на качестве простых продуктов и точном балансе вкуса. Он прекрасно подходит весной, потому что такой хрустящий и свежий.

Даже знакомый рецепт легко меняется, если добавить другую заправку, сообщает Каролина Натальчук в своем инстаграме. Чеснок в этом случае делает вкус более выразительным, добавляет характерного аромата и хорошо сочетается с фетой, овощами и оливковым маслом.

Как приготовить греческий салат с чесночной заправкой?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 3 больших огурца; 
– 8 помидоров черри или 2 больших помидора; 
– 1 болгарский перец; 
– пол красной луковицы; 
– 120 – 150 граммов феты; 
– 10 – 15 маслин без косточки; 
– 1 чайная ложка орегано; 
– 1 столовая ложка лимонного сока; 
– 3 зубчика натертого чеснока; 
– 1 чайная ложка соли; 
– 3 – 4 столовые ложки оливкового масла;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

  1. Огурцы нарежьте полукольцами, помидоры – на 2 – 4 части, болгарский перец – кубиками, а красный лук – полукольцами.
  2. Фету осторожно нарежьте кубиками.
  3. Маслины по желанию разрежьте пополам.
  4. Для заправки смешайте натертый чеснок, оливковое масло, лимонный сок, черный молотый перец и соль.
  5. Помидоры, огурцы и перец отдельно перемешайте с заправкой в глубокой миске, а затем переложите на тарелку для подачи.
  6. Сверху выложите лук, фету и маслины, после чего посыпьте салат орегано.

Какая история у греческого салата?

История греческого салата начинается в Греции. На родине это блюдо знают под названием "Хориатики", то есть "деревенский салат". И это не случайно, ведь его основа очень проста и понятна – продукты, которые для греческой кухни являются привычными и повседневными, сообщает Rimping. В классическом варианте все держится на свежих овощах, оливках, оливковом масле и сыре фета.

Относительно происхождения этого блюда существует несколько версий. По одной из них, салат мог появиться еще в начале ХХ века, когда греческий эмигрант вернулся домой и решил собрать в одной тарелке продукты, по которым скучал за границей.

Впрочем, чаще всего вспоминают другую версию. Она связывает появление греческого салата с 1960–1970-ми годами, когда в Греции начал активно развиваться туризм. Именно тогда, по этой версии, в одном из местных заведений решили предложить гостям простое блюдо из доступных ингредиентов, которое хорошо передавало бы вкус страны.

