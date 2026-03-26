Как приготовить греческий салат с чесночной заправкой: сочный рецепт закуски
- Греческий салат можно приготовить с чесночной заправкой, которая подчеркивает вкус феты, овощей и оливкового масла.
- История греческого салата начинается в Греции, и он известен как "Хориатики", что означает "деревенский салат".
Греческий салат давно стал одним из тех блюд, где все держится на качестве простых продуктов и точном балансе вкуса. Он прекрасно подходит весной, потому что такой хрустящий и свежий.
Даже знакомый рецепт легко меняется, если добавить другую заправку, сообщает Каролина Натальчук в своем инстаграме. Чеснок в этом случае делает вкус более выразительным, добавляет характерного аромата и хорошо сочетается с фетой, овощами и оливковым маслом.
Как приготовить греческий салат с чесночной заправкой?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 больших огурца;
– 8 помидоров черри или 2 больших помидора;
– 1 болгарский перец;
– пол красной луковицы;
– 120 – 150 граммов феты;
– 10 – 15 маслин без косточки;
– 1 чайная ложка орегано;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 3 зубчика натертого чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 – 4 столовые ложки оливкового масла;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца.
Делаем греческий салат с выразительным акцентом: видео
Приготовление:
- Огурцы нарежьте полукольцами, помидоры – на 2 – 4 части, болгарский перец – кубиками, а красный лук – полукольцами.
- Фету осторожно нарежьте кубиками.
- Маслины по желанию разрежьте пополам.
- Для заправки смешайте натертый чеснок, оливковое масло, лимонный сок, черный молотый перец и соль.
- Помидоры, огурцы и перец отдельно перемешайте с заправкой в глубокой миске, а затем переложите на тарелку для подачи.
- Сверху выложите лук, фету и маслины, после чего посыпьте салат орегано.
Какая история у греческого салата?
История греческого салата начинается в Греции. На родине это блюдо знают под названием "Хориатики", то есть "деревенский салат". И это не случайно, ведь его основа очень проста и понятна – продукты, которые для греческой кухни являются привычными и повседневными, сообщает Rimping. В классическом варианте все держится на свежих овощах, оливках, оливковом масле и сыре фета.
Относительно происхождения этого блюда существует несколько версий. По одной из них, салат мог появиться еще в начале ХХ века, когда греческий эмигрант вернулся домой и решил собрать в одной тарелке продукты, по которым скучал за границей.
Впрочем, чаще всего вспоминают другую версию. Она связывает появление греческого салата с 1960–1970-ми годами, когда в Греции начал активно развиваться туризм. Именно тогда, по этой версии, в одном из местных заведений решили предложить гостям простое блюдо из доступных ингредиентов, которое хорошо передавало бы вкус страны.
