Как приготовить греческий салат с чесночной заправкой: сочный рецепт закуски

Греческий салат давно стал одним из тех блюд, где все держится на качестве простых продуктов и точном балансе вкуса. Он прекрасно подходит весной, потому что такой хрустящий и свежий.

Даже знакомый рецепт легко меняется, если добавить другую заправку, сообщает Каролина Натальчук в своем инстаграме. Чеснок в этом случае делает вкус более выразительным, добавляет характерного аромата и хорошо сочетается с фетой, овощами и оливковым маслом.

К теме Идеальное тесто для пельменей: простой рецепт, который легко запомнить и повторить

Как приготовить греческий салат с чесночной заправкой?

Время: 20 минут
Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 больших огурца;

– 8 помидоров черри или 2 больших помидора;

– 1 болгарский перец;

– пол красной луковицы;

– 120 – 150 граммов феты;

– 10 – 15 маслин без косточки;

– 1 чайная ложка орегано;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 3 зубчика натертого чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 – 4 столовые ложки оливкового масла;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

Огурцы нарежьте полукольцами, помидоры – на 2 – 4 части, болгарский перец – кубиками, а красный лук – полукольцами. Фету осторожно нарежьте кубиками. Маслины по желанию разрежьте пополам. Для заправки смешайте натертый чеснок, оливковое масло, лимонный сок, черный молотый перец и соль. Помидоры, огурцы и перец отдельно перемешайте с заправкой в глубокой миске, а затем переложите на тарелку для подачи. Сверху выложите лук, фету и маслины, после чего посыпьте салат орегано.

Какая история у греческого салата?

История греческого салата начинается в Греции. На родине это блюдо знают под названием "Хориатики", то есть "деревенский салат". И это не случайно, ведь его основа очень проста и понятна – продукты, которые для греческой кухни являются привычными и повседневными, сообщает Rimping. В классическом варианте все держится на свежих овощах, оливках, оливковом масле и сыре фета.

Относительно происхождения этого блюда существует несколько версий. По одной из них, салат мог появиться еще в начале ХХ века, когда греческий эмигрант вернулся домой и решил собрать в одной тарелке продукты, по которым скучал за границей.

Впрочем, чаще всего вспоминают другую версию. Она связывает появление греческого салата с 1960–1970-ми годами, когда в Греции начал активно развиваться туризм. Именно тогда, по этой версии, в одном из местных заведений решили предложить гостям простое блюдо из доступных ингредиентов, которое хорошо передавало бы вкус страны.

