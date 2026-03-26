Навіть знайомий рецепт легко змінюється, якщо додати іншу заправку, повідомляє Кароліна Натальчук у своєму інстаграмі. Часник у цьому випадку робить смак виразнішим, додає характерного аромату й добре поєднується з фетою, овочами та оливковою олією.

Як приготувати грецький салат з часниковою заправкою?

Час : 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 великі огірки;

– 8 помідорів чері або 2 великі помідори;

– 1 болгарський перець;

– пів червоної цибулини;

– 120 – 150 грамів фети;

– 10 – 15 маслин без кісточки;

– 1 чайна ложка орегано;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 3 зубчики натертого часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 – 4 столові ложки оливкової олії;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю.

Робимо грецький салат з виразним акцентом: відео

Приготування:

Огірки наріжте півкільцями, помідори – на 2 – 4 частини, болгарський перець – кубиками, а червону цибулю – півкільцями. Фету обережно наріжте кубиками. Маслини за бажанням розріжте навпіл. Для заправки змішайте натертий часник, оливкову олію, лимонний сік, чорний мелений перець і сіль. Помідори, огірки та перець окремо перемішайте із заправкою в глибокій мисці, а потім перекладіть на тарілку для подачі. Зверху викладіть цибулю, фету та маслини, після чого посипте салат орегано.

Яка історія в грецького салату?

Історія грецького салату починається у Греції. На батьківщині цю страву знають під назвою "Хоріатікі", тобто "сільський салат". І це не випадково, адже його основа дуже проста й зрозуміла – продукти, які для грецької кухні є звичними й повсякденними, повідомляє Rimping. У класичному варіанті все тримається на свіжих овочах, оливках, оливковій олії та сирі фета.

Щодо походження цієї страви існує кілька версій. За однією з них, салат міг з’явитися ще на початку ХХ століття, коли грецький емігрант повернувся додому й вирішив зібрати в одній тарілці продукти, за якими сумував за кордоном.

Втім, найчастіше згадують іншу версію. Вона пов’язує появу грецького салату з 1960–1970-ми роками, коли в Греції почав активно розвиватися туризм. Саме тоді, за цією версією, в одному з місцевих закладів вирішили запропонувати гостям просту страву з доступних інгредієнтів, яка добре передавала б смак країни.

