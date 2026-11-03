Ужин в сковороде за 25 минут: как приготовить рассыпчатую гречку с грибами без лишней посуды

Гречка с грибами на сковороде – это отличный вариант сытного, ароматного и в то же время очень бюджетного ужина для всей семьи. Главное преимущество этого блюда заключается в простоте приготовления: все готовится в одной глубокой сковороде без лишней суеты, отдельной варки крупы и горы грязной посуды в раковине.

Благодаря тому, что сухие зерна перед тушением прогреваются вместе с обжаренными овощами, они впитывают в себя горячее растительное масло, остаются идеально целыми и приобретают выразительный ореховый аромат. Сочетание шампиньонов, сладкой моркови и пассерованного лука дает насыщенный густой сок, который полностью заменяет мясной бульон.

Когда в сковороду добавляют кипяток и плотно закрывают крышку, гречневые зерна равномерно пропариваются, насыщаются грибным ароматом и не развариваются в кашеобразную массу. Достаточно соблюсти точную пропорцию жидкости и дать блюду "отдохнуть" с кусочком сливочного масла в конце, чтобы за 25 – 30 минут получить рассыпчатый, теплый гарнир ресторанного уровня.

Как приготовить гречку с грибами?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан гречневой крупы;

– 300 граммов свежих шампиньонов или вешенок;

– 2 стакана кипятка;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

заправка и специи:

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1 щепотка черного молотого перца;

– 1 пучок свежей зелени укропа или петрушки.

Приготовление: