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14 октября, 06:13
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Сочные, ароматные и в разы дешевле: как приготовить идеальные котлеты без грамма мяса

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сытные домашние котлеты без мяса можно приготовить из двух привычных продуктов – гречки и картофеля. Именно они дают мягкую середину, ароматную корочку и простое блюдо на будень без лишних хлопот.

Котлеты без мяса часто кажутся скучным блюдом, но здесь все зависит от правильного сочетания гречки и картофеля. Именно оно придает плотную, но мягкую текстуру и аппетитную корочку.

Как приготовить аппетитные котлеты из гречки и картофеля?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 стакан гречки; 
– 3 – 4 средних картофелины; 
– 1 луковица; 
– 2 – 3 столовые ложки панировочных сухарей; 
– соль и черный молотый перец; 
– паприка или кориандр по вкусу; 
– свежая зелень по желанию; 
– растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Сначала промойте гречку, залейте двумя стаканами воды и сварите до мягкости.
  2. Отдельно отварите картофель до готовности, остудите и очистите.
  3. Затем разомните гречку и картофель вилкой или измельчите до однородной, но не слишком гладкой массы.
  4. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета – именно он придает котлетам лучший аромат.
  5. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, паприку или немного кориандра и хорошо перемешайте. Если масса получилась слишком мягкой, добавьте панировочные сухари и дайте ей постоять 5 – 10 минут.
  6. После этого сформируйте небольшие котлеты влажными руками, обваляйте их в сухарях и жарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
  7. На среднем огне им понадобится примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны.
  8. Не переворачивайте котлеты слишком рано: сначала должна появиться румяная корочка. Тогда они лучше будут держать форму.

В чем секрет вкусной текстуры?

Самое главное – не делать гречнево-картофельную массу слишком жидкой. Если гречка переварена, а картофель еще водянистый, котлеты могут разваливаться.

Для более насыщенного вкуса в основу можно добавить обжаренные грибы, чеснок или немного свежей зелени. Подавайте такие котлеты горячими – со сметанным, грибным или томатным соусом и овощным салатом.