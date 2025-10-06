Зимние закрутки – это прекрасная возможность поэкспериментировать и попробовать новые вкусы. Грибная икра станет прекрасным дополнением к коллекции в вашей кладовой и откроет новые горизонты привычных вкусов.

Грибная икра – это прекрасное дополнение к бутербродам, закусок и даже пирогов. Она уместна в каждом блюде, которые вы решите придать любимого грибного акцента, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Из каких грибов лучше всего делать икру?



Шампиньоны и вешенки – самые простые опции. Лесные грибы, например , белые, подарят особый аромат, но их надо очень тщательно подготовить.



Интересным решением будет совместить 2 вида грибов – так вы получите просто неповторимый дуэт вкусов, советует портал "Захід смак".

Как сделать икру из грибов?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 километра белых грибов;

– 2 луковицы;

– 3 моркови;

– 200 миллилитров подсолнечного масла;

– 3 лавровых листа;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки уксуса.

Приготовление:

Тщательно промойте грибы, а крупные экземпляры нарежьте на кусочки. Отварите их в подсоленной кипящей воде примерно 20 минут, затем выложите на дуршлаг и дайте воде стечь. Морковь натрите на крупной терке, лук измельчите кубиками. На половине масла обжарьте лук до прозрачности, далее добавьте морковь и тушите вместе еще 5 – 7 минут. Отваренные грибы с овощами измельчите блендером или пропустите через мясорубку до однородной консистенции. Переложите массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте оставшееся масло, соль, перец и лавровый лист. Тушите на слабом огне 40 – 50 минут, периодически помешивая. За 10 минут до завершения приготовления добавьте измельченный чеснок и уксус. Готовую горячую икру разложите по стерилизованным банкам, плотно закрутите крышками, переверните вверх дном и накройте одеялом до полного остывания. Храните в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

