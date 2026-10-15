Секрет дня: какой ингредиент усилит аромат грибного соуса в 10 раз

Грибной соус способен придать особый колорит любому блюду. Однако мало кто знает, что достаточно одного ингредиента, чтобы грибной аромат из вашей кухни распространился по всей округе.

Одна веточка розмарина способна сделать грибной соус заметно ароматнее и насыщеннее по вкусу. Главное – не бросать ее в сковороду слишком рано и не держать в соусе дольше, чем нужно, советует Smakosze.

Когда добавлять розмарин?

Розмарин в грибном соусе лучше всего раскрывается тогда, когда грибы уже пустили воду и слегка подрумянились. В этот момент он успевает отдать аромат, но не успевает заглушить нежный вкус блюда.

Автор совета подчеркивает: с розмарином легко переборщить. Если положить его слишком рано или взять слишком много, соус вместо тонкого аромата приобретет резкую хвойно-камфорную ноту.

Грибной соус будет иметь очень насыщенный аромат / Фото Pexels

Как приготовить ароматный грибной соус?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов шампиньонов (можно смешать с белыми грибами);

– 20 граммов сушеных лесных грибов;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 веточка розмарина;

– 200 миллилитров жирных сливок или сметаны;

– 3 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка муки;

– соль и перец по вкусу;

– 50 – 70 миллилитров овощного бульона или отвара от замачивания сушеных грибов.

Приготовление:

Если используете сушеные грибы, залейте их теплой водой как минимум за 2 часа до приготовления, а лучше оставьте на ночь. После замачивания грибы отцедите, а воду сохраните. На сковороде разогрейте масло и обжарьте на нем лук примерно 3 минуты, пока он не станет мягким и прозрачным. Добавьте чеснок и жарьте еще 1 минуту, следя за тем, чтобы он не подгорел и не стал горьким. Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками и добавьте в сковороду вместе с отцеженными сушеными грибами. Жарьте на среднем огне 8 – 10 минут, пока грибы не пустят воду и слегка не подрумянятся. Именно тогда добавьте веточку розмарина вместе с небольшим количеством воды, оставшейся после замачивания грибов, убавьте огонь и тушите под крышкой 5 минут. Муку размешайте в 1 столовой ложке холодной воды и влейте в соус, постоянно помешивая, пока он не загустеет. В конце добавьте сметану, посолите и поперчите, прогрейте еще 2 минуты и выньте веточку розмарина перед подачей.

С чем подавать?

Такой соус лучше всего сочетается с картофелем, гречневой кашей или домашними клецками. Также он подходит к запеченному цыпленку или ветчине, так как розмарин хорошо сочетается с мясом.

Если соус останется, его рекомендуют хранить в плотном контейнере в холодильнике до 3 дней и разогревать на слабом огне, добавив ложку воды или молока. Замораживать такой соус не стоит: после размораживания сметана меняет консистенцию, а текстура становится менее нежной.