Одна веточка розмарина способна сделать грибной соус заметно ароматнее и насыщеннее по вкусу. Главное – не бросать ее в сковороду слишком рано и не держать в соусе дольше, чем нужно, советует Smakosze.

Когда добавлять розмарин?

Розмарин в грибном соусе лучше всего раскрывается тогда, когда грибы уже пустили воду и слегка подрумянились. В этот момент он успевает отдать аромат, но не успевает заглушить нежный вкус блюда.

Автор совета подчеркивает: с розмарином легко переборщить. Если положить его слишком рано или взять слишком много, соус вместо тонкого аромата приобретет резкую хвойно-камфорную ноту.

Грибной соус будет иметь очень насыщенный аромат / Фото Pexels

Как приготовить ароматный грибной соус?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов шампиньонов (можно смешать с белыми грибами);

– 20 граммов сушеных лесных грибов;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 веточка розмарина;

– 200 миллилитров жирных сливок или сметаны;

– 3 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка муки;

– соль и перец по вкусу;

– 50 – 70 миллилитров овощного бульона или отвара от замачивания сушеных грибов.

Приготовление:

Если используете сушеные грибы, залейте их теплой водой как минимум за 2 часа до приготовления, а лучше оставьте на ночь. После замачивания грибы отцедите, а воду сохраните. На сковороде разогрейте масло и обжарьте на нем лук примерно 3 минуты, пока он не станет мягким и прозрачным. Добавьте чеснок и жарьте еще 1 минуту, следя за тем, чтобы он не подгорел и не стал горьким. Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками и добавьте в сковороду вместе с отцеженными сушеными грибами. Жарьте на среднем огне 8 – 10 минут, пока грибы не пустят воду и слегка не подрумянятся. Именно тогда добавьте веточку розмарина вместе с небольшим количеством воды, оставшейся после замачивания грибов, убавьте огонь и тушите под крышкой 5 минут. Муку размешайте в 1 столовой ложке холодной воды и влейте в соус, постоянно помешивая, пока он не загустеет. В конце добавьте сметану, посолите и поперчите, прогрейте еще 2 минуты и выньте веточку розмарина перед подачей.

С чем подавать?

Такой соус лучше всего сочетается с картофелем, гречневой кашей или домашними клецками. Также он подходит к запеченному цыпленку или ветчине, так как розмарин хорошо сочетается с мясом.

Если соус останется, его рекомендуют хранить в плотном контейнере в холодильнике до 3 дней и разогревать на слабом огне, добавив ложку воды или молока. Замораживать такой соус не стоит: после размораживания сметана меняет консистенцию, а текстура становится менее нежной.