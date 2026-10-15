Одна гілочка розмарину здатна зробити грибний соус помітно ароматнішим і глибшим на смак. Головне – не кидати її на пательню занадто рано і не тримати в соусі довше, ніж потрібно? радить Smakosze.

Коли додавати розмарин?

Розмарин у грибному соусі працює найкраще тоді, коли гриби вже пустили воду і злегка підрум’янилися. У цей момент він встигає віддати аромат, але не встигає заглушити ніжний смак страви.

Автор поради наголошує: з розмарином легко переборщити. Якщо покласти його зарано або взяти забагато, соус замість тонкого аромату отримає різку хвойно-камфорну ноту.

Грибний соус матиме дуже насичений аромат / Фото Pexels

Як приготувати ароматний грибний соус?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів печериць (можна змішати з білими грибами);

– 20 грамів сушених лісових грибів;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 1 гілочка розмарину;

– 200 мілілітрів жирних вершків або сметани;

– 3 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка борошна;

– сіль та перець до смаку;

– 50 – 70 мілілітрів овочевого бульйону або настою від замочування сушених грибів.

Приготування:

Якщо використовуєте сушені гриби, залийте їх теплою водою щонайменше за 2 години до приготування, а краще залиште на ніч. Після замочування гриби відцідіть, а воду збережіть. На пательні розігрійте масло і протушкуйте на ньому цибулю приблизно 3 хвилини, доки вона не стане м’якою та прозорою. Додайте часник і смажте ще 1 хвилину, стежачи, щоб він не підгорів і не став гірким. Печериці наріжте тонкими пластинками й додайте на пательню разом із відцідженими сушеними грибами. Смажте на середньому вогні 8 – 10 хвилин, поки гриби не пустять воду і злегка не підрум’яняться. Саме тоді додайте гілочку розмарину разом із трохи збереженої води після замочування грибів, зменште вогонь і тушкуйте під кришкою 5 хвилин. Борошно розмішайте в 1 ложці холодної води й влийте в соус, постійно помішуючи, доки він не загусне. Наприкінці додайте сметану, посоліть і поперчіть, прогрійте ще 2 хвилини та вийміть гілочку розмарину перед подачею.

З чим подавати?

Такий соус найкраще смакує з картоплею, гречаною кашею або домашніми кльоцками. Також він пасує до запеченого курчати або шинки, бо розмарин добре поєднується з м’ясом.

Якщо соус залишиться, його радять тримати в щільному контейнері в холодильнику до 3 днів і розігрівати на малому вогні, додавши ложку води або молока. Заморожувати такий соус не варто: після розморожування сметана змінює консистенцію, а текстура стає менш ніжною.