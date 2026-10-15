Одна гілочка розмарину здатна зробити грибний соус помітно ароматнішим і глибшим на смак. Головне – не кидати її на пательню занадто рано і не тримати в соусі довше, ніж потрібно? радить Smakosze.
Коли додавати розмарин?
Розмарин у грибному соусі працює найкраще тоді, коли гриби вже пустили воду і злегка підрум’янилися. У цей момент він встигає віддати аромат, але не встигає заглушити ніжний смак страви.
Автор поради наголошує: з розмарином легко переборщити. Якщо покласти його зарано або взяти забагато, соус замість тонкого аромату отримає різку хвойно-камфорну ноту.
Грибний соус матиме дуже насичений аромат / Фото Pexels
Як приготувати ароматний грибний соус?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів печериць (можна змішати з білими грибами);
– 20 грамів сушених лісових грибів;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 1 гілочка розмарину;
– 200 мілілітрів жирних вершків або сметани;
– 3 столові ложки вершкового масла;
– 1 столова ложка борошна;
– сіль та перець до смаку;
– 50 – 70 мілілітрів овочевого бульйону або настою від замочування сушених грибів.
Приготування:
- Якщо використовуєте сушені гриби, залийте їх теплою водою щонайменше за 2 години до приготування, а краще залиште на ніч. Після замочування гриби відцідіть, а воду збережіть.
- На пательні розігрійте масло і протушкуйте на ньому цибулю приблизно 3 хвилини, доки вона не стане м’якою та прозорою.
- Додайте часник і смажте ще 1 хвилину, стежачи, щоб він не підгорів і не став гірким.
- Печериці наріжте тонкими пластинками й додайте на пательню разом із відцідженими сушеними грибами.
- Смажте на середньому вогні 8 – 10 хвилин, поки гриби не пустять воду і злегка не підрум’яняться.
- Саме тоді додайте гілочку розмарину разом із трохи збереженої води після замочування грибів, зменште вогонь і тушкуйте під кришкою 5 хвилин.
- Борошно розмішайте в 1 ложці холодної води й влийте в соус, постійно помішуючи, доки він не загусне.
- Наприкінці додайте сметану, посоліть і поперчіть, прогрійте ще 2 хвилини та вийміть гілочку розмарину перед подачею.
З чим подавати?
Такий соус найкраще смакує з картоплею, гречаною кашею або домашніми кльоцками. Також він пасує до запеченого курчати або шинки, бо розмарин добре поєднується з м’ясом.
Якщо соус залишиться, його радять тримати в щільному контейнері в холодильнику до 3 днів і розігрівати на малому вогні, додавши ложку води або молока. Заморожувати такий соус не варто: після розморожування сметана змінює консистенцію, а текстура стає менш ніжною.