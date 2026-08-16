Не тратьте время на косточки: рецепт мармеладного варенья из аличи на зиму

Алича – отличная основа для ярких зимних десертов: десерт получается насыщенного янтарного или рубинового цвета, прекрасно застывает и имеет приятную кислинку.

Главное преимущество этого рецепта – экономия времени. Удалять косточки не нужно, а благодаря поэтапному варке плоды остаются целыми, а сироп приобретает мармеладную консистенцию. Как приготовить густое варенье из аличи? Время : 1 час

: 1 час Порций: примерно 4,5 литра варенья Ингредиенты:

– 4 килограмма аличи;

– 2 стакана воды;

– 4 килограмма сахара. Приготовление: Переберите аличу, удалите плодоножки, тщательно промойте плоды под проточной водой и дайте им слегка подсохнуть. Для сиропа смешайте в кастрюле воду и половину от общего количества сахара. Доведите смесь до кипения, проварите две минуты до полного растворения кристаллов и снимите с огня. Залейте подготовленные плоды горячим сиропом, аккуратно встряхните посуду, чтобы жидкость равномерно покрыла ягоды, и оставьте до полного остывания. Всыпьте оставшийся сахар, поставьте емкость на плиту, доведите массу до кипения, сразу выключите огонь и снова дайте полностью остыть. Проварите варенье еще в два захода по 20 минут на слабом огне, делая между ними перерыв на 5 – 6 часов и обязательно снимая пенку. Горячее кипящее варенье разлейте по сухим стерилизованным банкам, герметично закатайте крышками, переверните и оставьте остывать.