Густой, как в кондитерской: как приготовить настоящий горячий шоколад без плиточного шоколада за
Вы можете легко приготовить насыщенный горячий шоколад на своей кухне за несколько минут. И для этого вам не понадобится ни грамма плиточного шоколада!
Приготовление насыщенного горячего шоколада дома часто ассоциируется с растапливанием дорогих плиток с высоким содержанием какао-масла, которые не всегда позволяют добиться желаемой кремовой густоты без добавления жирных сливок. Однако получить насыщенный десертный напиток с зеркальным блеском и шелковистой текстурой можно из самых простых базовых продуктов, которые найдутся на любой кухне, рассказывает Галина Цах.
Главный секрет правильной консистенции заключается в использовании качественного темного щелочного какао и 1 столовой ложки кукурузного крахмала. В отличие от картофельного, кукурузный крахмал не придает специфического привкуса или клейкого тягучего осадка, а мягко загущает горячее молоко при медленном нагревании, превращая обычное какао в тягучий благородный десерт, который идеально дополняется шапкой из взбитых охлажденных сливок и хрустящей шоколадной посыпкой.
Как приготовить горячий шоколад?
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 300 миллилитров свежего молока;
– 1 столовая ложка темного какао-порошка;
– 1 столовая ложка белого сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
украшение для подачи:
– 50 миллилитров взбитых сливок;
– 1 чайная ложка шоколадной или кондитерской посыпки.
Как приготовить горячий шоколад дома: смотрите видео
Приготовление:
- В небольшом сотейнике смешайте сухие ингредиенты: темное какао, кукурузный крахмал и белый сахар, после чего тщательно перемешайте их венчиком, разбивая мелкие комочки.
- Влейте примерно 50 миллилитров холодного молока и интенсивно разотрите смесь до образования гладкой однородной шоколадной пасты, после чего долейте остальное молоко и еще раз перемешайте.
- Поставьте сотейник на умеренный огонь и варите, постоянно помешивая венчиком, в течение 2 – 3 минут до активного загустения и появления первых больших пузырьков кипения.
- Снимите посуду с огня, перелейте бархатистую горячую массу в толстостенную чашку, украсьте сверху пышной шапкой из взбитых сливок и посыпьте шоколадной посыпкой непосредственно перед подачей.