Без глютена и углеводов: простой рецепт кето хлеба, который можно делать каждый день

Хлеб любят все, но большое количество углеводов некоторых может смущать. На этот случай есть простой рецепт, который легко можно внедрять в ежедневное меню.

Не надо отказываться от хлеба, чтобы ограничить потребление углеводов. Если вы знаете правильный рецепт, то собственноручно можете приготовить ароматный хлеб, который не навредит фигуре, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Наїдок". Интересно Для бутербродов или салатов: плавленый сыр за 15 минут, который захочется есть ложкой Рецепт кето хлеба Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 1 Ингредиенты:

– 50 граммов сливочного сыра;

– 60 граммов миндальной муки;

– 100 граммов тертой моцареллы;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 яйцо;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 15 граммов сливочного масла;

– 20 граммов тертого пармезана;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: В глубокой миске соедините крем-сыр, муку из орехов, натертую моцареллу, тертый пармезан, разрыхлитель, соль и перец. Перемешайте все до однородности. Поставьте смесь в микроволновую печь и подогревайте короткими интервалами – по 30 секунд. После каждого подогрева перемешивайте. Повторите цикл 2 – 3 раза, пока масса не станет эластичной благодаря расплавленной моцарелле. Когда смесь станет тягучей, вбейте яйцо и хорошо вмешайте его в массу. Включите духовку и разогрейте ее до 200 градусов. Противень застелите пергаментом и выложите на него тесто. Сформируйте прямоугольник или другую желаемую форму. Для ароматной глазури растопите сливочное масло (в микроволновке или на водяной бане), добавьте измельченный чеснок и смесь сушеных трав. Смажьте тесто ароматным маслом, посыпьте сверху крупной солью, по желанию – кунжутом. Выпекайте 30 минут до румяной корочки. Готовый сырный хлеб охладите, нарежьте порционно и подавайте к столу. Приятного аппетита! Она станет вашей визитной карточкой: самая простая шарлотка с фруктами.