Останутся хрустящими даже через 100 лет: как вкусно и быстро замариновать огурцы без кипячения

Маринование огурцов – это далеко не тот процесс, с которым должны возникать трудности. Главное – четко следовать рецепту и запастись терпением.

С этим рецептом заготовка огурцов превращается в легкое и беззаботное приключение. Готовьте много банок – вам точно захочется иметь большой запас, рассказывает инстаграм-аккаунт agronom_chiki. Как легко заквасить огурцы? Время : 1 час

: 1 час Порций: 3-литровая банка Ингредиенты:

– огурцы, сколько поместится;

– полный 200-граммовый стакан соли;

– укроп;

– листья хрена, вишни и смородины;

– чеснок;

– перец горошком. Эти огурчики вам понравятся: смотрите видео Приготовление: На дно подготовленной банки выложите все ароматные специи, зелень и чеснок. Плотно утрамбуйте огурцы, заполняя емкость до самого верха. Всыпьте соль и залейте все чистой холодной водой. Оставьте банку при комнатной температуре на 3 – 4 дня для брожения, периодически встряхивая ее для полного растворения соли. Слейте сброженный рассол и тщательно промойте огурцы холодной водой прямо в банке. Налейте свежую холодную воду до самых краев и герметично закатайте крышкой.