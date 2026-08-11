11 августа, 20:32
Останутся хрустящими даже через 100 лет: как вкусно и быстро замариновать огурцы без кипячения
Маринование огурцов – это далеко не тот процесс, с которым должны возникать трудности. Главное – четко следовать рецепту и запастись терпением.
С этим рецептом заготовка огурцов превращается в легкое и беззаботное приключение. Готовьте много банок – вам точно захочется иметь большой запас, рассказывает инстаграм-аккаунт agronom_chiki.
Как легко заквасить огурцы?
- Время: 1 час
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– огурцы, сколько поместится;
– полный 200-граммовый стакан соли;
– укроп;
– листья хрена, вишни и смородины;
– чеснок;
– перец горошком.
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Приготовление:
- На дно подготовленной банки выложите все ароматные специи, зелень и чеснок.
- Плотно утрамбуйте огурцы, заполняя емкость до самого верха.
- Всыпьте соль и залейте все чистой холодной водой.
- Оставьте банку при комнатной температуре на 3 – 4 дня для брожения, периодически встряхивая ее для полного растворения соли.
- Слейте сброженный рассол и тщательно промойте огурцы холодной водой прямо в банке.
- Налейте свежую холодную воду до самых краев и герметично закатайте крышкой.