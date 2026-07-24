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24 июля, 20:53
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Как сделать запеченный картофель более хрустящим: один простой ингредиент

Лилия Имбировская-Сиваковская

Манная крупа может сделать печеный картофель гораздо более хрустящим – и все благодаря тому, что она впитывает лишнюю влагу с поверхности.

Именно этот прием и советуют использовать опытные повара, когда хотят получить не просто печеный картофель, а блюдо с ярко выраженной хрустящей корочкой.

Как работает манная крупа?

Картофель становится более хрустящим потому, что манная крупа впитывает лишнюю влагу с поверхности. Дополнительно эффект усиливает горячее масло в форме, которое помогает быстрее сформировать золотистую корочку.

Как объясняют эксперты, именно манная крупа дает тот самый результат, когда снаружи картофель хрустит, а внутри остается мягким.

Что нужно для рецепта?

  • Время: 1 час 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 килограмм картофеля; 
– 3 столовые ложки манной крупы; 
– морская соль; 
– растительное масло на дно формы.

Приготовление:

  1. Очистите картофель и разрежьте каждый клубень пополам или на четыре части, чтобы кусочки были примерно одинакового размера.
  2. Промойте картофель, чтобы смыть лишний крахмал, и положите в кастрюлю с холодной подсоленной водой.
  3. После закипания варите картофель 10 минут.
  4. Слейте воду и оставьте картофель в кастрюле под чистым кухонным полотенцем на 10 – 15 минут, чтобы он хорошо подсох.
  5. Пока картофель сохнет, разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте внутрь форму с растительным маслом на 8 минут.
  6. Затем высыпьте на картофель манную крупу, плотно закройте крышкой и хорошо встряхните, чтобы крупа равномерно прилипла к кусочкам.
  7. Переложите картофель на горячий противень или в форму, чтобы все стороны покрылись горячим маслом.
  8. Запекайте 30 минут, после чего уменьшите температуру до 180 градусов и держите в духовке еще 25 минут.