Идеальный кляр действительно существует: какой ингредиент превратит мясо и рыбу в шедевр

Удачный кляр для рыбы и мяса – это уже половина успеха. Именно поэтому стоит знать все секреты этого компонента, и с вами смогут посоревноваться только именитые рестораны.

Кляр должен не только удерживать соки внутри мяса при обжаривании. Эстетика и идеальная хрусткость – обязательные параметры, о которых стоит позаботиться, если хочется увидеть на столе шедевр, рассказывает 24 Канал.

Как приготовить наггетсы в пикантном кляре?

Наггетсы – это идеальная закуска и дополнение к гарниру. Как приготовить блюдо, которое обожают все, чтобы оболочка была хрустящая, а мясо – сочным, рассказывает портал Winiary.

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– кусочки куриного филе;

– 3 ложки кукурузной муки;

– 150 граммов пшеничной муки;

– 2 яйца;

– 200 миллилитров молока;

– соль и перец по вкусу;

– чайная ложка кайенского перца;

– немного масла;

– 1 ложка картофельного крахмала.

Приготовление:

Подготовьте курицу, промыв ее и нарезав крупными кусочками, после чего приправьте солью и перцем. Для кляра взбейте в миске яйца с картофельным крахмалом и кукурузной мукой, добавьте соль, специи, чили и немного молока, чтобы получить нужную консистенцию теста. Отдельно подготовьте тарелку с пшеничной мукой для панировки. Секрет создания хрустящей корочки заключается в двойном погружении: сначала обмакните кубики курицы в кляр, затем обваляйте в муке и снова верните в тесто. Обжаривайте кусочки в хорошо разогретом масле до появления золотисто-коричневого цвета. Готовую курицу выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир и сохранить текстуру панировки идеальной.

Как приготовить идеальные отбивные?

Эти польские отбивные имеют интересную историю. Маркетологи назвали их "Шу-Шу", чтобы добавить азиатского колорита, однако все хозяйки прекрасно знают, что это давно знакомые отбивные, рассказывает Kwestia smaku.

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– пол чайной ложки соли и перца;

– 2 яичных желтка;

– 2 столовые ложки густых сливок;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 5 столовых ложек картофельной муки без горки;

– 2 зубчика чеснока или 1 чайная ложка гранулированного чеснока;

– 1/3 чайной ложки сладкой паприки;

– щепотка перца чили;

– 1/3 чайной ложки тимьяна или смеси трав;

– растительное масло или топленое сливочное масло.

Приготовление:

Сначала подготовьте куриное филе. Промойте его, обсушите и зачистите от лишних пленок или хрящей. Нарежьте мясо вдоль тонкими пластами, слегка отбейте их для равномерной толщины и приправьте солью и перцем. Для кляра соедините яичные желтки со сливками, маслом и картофельной мукой, добавив чеснок, два вида паприки и ароматный тимьян. Тщательно окуните каждый кусочек курицы в полученную смесь и, по желанию, оставьте мариноваться на час для более глубокого вкуса. Обжаривайте филе на разогретой сковороде небольшими партиями до насыщенной золотистой корочки с обеих сторон. После жарки выложите мясо на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла и сохранить нежность панировки.

Каким должен быть идеальный кляр для курицы?

Идеальный кляр должен быть одновременно легким, воздушным и достаточно прочным, чтобы удерживать соки внутри продукта. Для достижения "ресторанного" эффекта профессионалы советуют сочетать несколько видов муки, например, пшеничная с кукурузным или картофельным крахмалом, рассказывает Leites culinaria.

Также критически важно использовать ледяную жидкую основу (минеральную воду, светлое пиво или сливки), поскольку температурный контраст между холодным тестом и горячим маслом создает мгновенный эффект "взрыва" пузырьков, что делает панировку "невесомой". Перед погружением в тесто кусочки курицы или рыбы обязательно следует тщательно обсушить бумажным полотенцем, а при необходимости – слегка припорошить сухой мукой. Это нужно для того, чтобы кляр хорошо держался на мясе.

