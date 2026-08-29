Как приготовить идеальный запеченный картофель: используйте неожиданный ингредиент

Шеф-повар Поппи О'Тул предложила необычный способ сделать запеченный картофель особенно хрустящим. Перед тем как поставить в духовку, она добавляет в него взбитые сливки –, и это действительно гарантирует идеальный результат!

Поппи советует сначала отварить картошку, хорошо ее просушить, а уже потом поставить в духовку.

Как работает этот способ?

Сначала картофель режут на четвертинки, кладут в кастрюлю с холодной сильно подсоленной водой и варят примерно 15 минут – только до мягкости.

После этого воду сливают, а картофель оставляют на пару еще на 5–10 минут. Для этого его ставят в дуршлаг над кастрюлей и накрывают чистым кухонным полотенцем.

Поппи говорит, что именно этот этап помогает удалить лишнюю влагу. Чем суше поверхность картофеля, тем легче он подрумянится в духовке.

Порция удовольствия без хлопот / Фото Pexels

Почему секретный ингредиент?

Пока картофель еще горячий, его возвращают на сковороду и добавляют взбитые сливки – примерно полбанки. Затем все аккуратно перемешивают, дают сливкам растаять и только после этого солят.

Далее картофель перекладывают на противень, который уже некоторое время нагревается в духовке, и запекают до готовности. По словам Поппи, сливки карамелизуются и дают очень аппетитный результат.