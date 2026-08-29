Поппі радить спершу відварити картоплю, добре її обсушити, а вже потім відправити до духовки.

Як працює цей спосіб?

Спершу картоплю ріжуть на четвертинки, кладуть у каструлю з холодною сильно підсоленою водою і варять приблизно 15 хвилин – лише до м’якості.

Після цього воду зливають, а картоплю залишають на пару ще на 5 – 10 хвилин. Для цього її ставлять у друшляк над каструлею та накривають чистим кухонним рушником.

Поппі каже, що саме цей етап допомагає прибрати зайву вологу. Чим сухіша поверхня картоплі, тим легше вона підрум’яниться в духовці.

Порція насолоди без труднощів / Фото Pexels

У чому секретний інгредієнт?

Поки картопля ще гаряча, її повертають на сковороду та додають збиті вершки – приблизно півбанки. Потім усе легенько перемішують, дають вершкам розтанути й лише після цього солять.

Далі картоплю перекладають на деко, яке вже деякий час нагрівається в духовці, і запікають до готовності. За словами Поппі, вершки карамелізуються й дають дуже апетитний результат.