Не спешите выбрасывать переросшие огурцы: приготовьте из них эту фантастическую икру на зиму

Перезрелые огурцы не обязательно отправляются в мусорное ведро. Из них получается нежная зимняя икра с насыщенным овощным вкусом – вам обязательно стоит попробовать эту находку.

Огурцы для этой заготовки лучше брать уже большие и переросшие. Именно они хорошо сохраняют форму после тушения. Как приготовить икру из огурцов? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 2,5 килограмма огурцов;

– 500 граммов помидоров;

– 500 граммов сладкого перца;

– 500 граммов моркови;

– 500 граммов лука;

– 10 зубчиков чеснока;

– 3 острых перца;

– 6 столовых ложек томатной пасты;

– 2 столовые ложки соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 4 столовые ложки уксуса;

– 1/2 стакана растительного масла. Приготовление: Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до прозрачности. Добавьте натертую морковь, а через несколько минут – нарезанный сладкий перец. Помидоры измельчите до состояния пюре, влейте к овощам и немного потушите. Очищенные огурцы натрите на большой терке и добавьте в кастрюлю вместе с томатной пастой, солью, сахаром и острым перцем. Тушите на слабом огне примерно 30 минут, периодически помешивая. Удалите острый перец, добавьте измельченный чеснок и уксус. Проварите еще 5 минут, после чего разложите горячую икру по стерилизованным банкам и герметично закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.