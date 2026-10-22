Вкус настоящей красной икры: недорогая закуска из сельди и плавленого сыра за 5 минут

"Имитация икры" из сельди – проверенная временем праздничная закуска, которая по вкусу и оранжевому цвету удивительно напоминает деликатесную красную икру. Это та закуска, которая должна быть в кулинарном арсенале каждого.

Сочетание соленой рыбы, сладкой моркови и сливочных сырков создает сбалансированную пасту, которая идеально держится на багете или гренках. И устроить себе такой праздник можно даже в обычный день, рассказывает инстаграм Iren.Lazun. Как приготовить пасту из сельди, похожую на красную икру? Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 200–250 граммов слабосоленой сельди;

– 150 граммов вареной моркови;

– 2 плавленых сырка;

– 100 граммов размягченного сливочного масла. Как быстро приготовить вкусную пасту: смотрите видео Приготовление: Морковь заранее отварите до полной мягкости, остудите и снимите кожуру. Филе сельди тщательно проверьте на наличие мелких косточек, удалите остатки пленок и промокните бумажным полотенцем. Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно полностью размягчилось. Подготовьте основу, выбрав желаемую текстуру. Для имитации икринок с мелкими крупинками пропустите сельдь, морковь и плавленые сырки через мясорубку с мелкой решеткой. А для абсолютно гладкой шелковистой структуры паштета перебейте эти продукты в чаше кухонного комбайна или блендера. В измельченную массу добавьте мягкое сливочное масло. Вымешивайте закуску исключительно вилкой или лопаткой до равномерного смешивания компонентов (взбивать блендером вместе со сливочным маслом не стоит, чтобы жир не расслоился). Переложите паштет в стеклянную банку и оставьте в холодильнике не менее чем на 1 час для стабилизации перед подачей на свежих ломтиках багета.