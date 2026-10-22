Смак справжньої червоної ікри: бюджетна закуска з оселедця та плавленого сиру за 5 хвилин

Закуска з оселедця як червона ікра / "Смачненьке"

"Фальшива ікра" з оселедця – перевірена часом святкова закуска, яка за смаком та помаранчевим кольором дивовижно нагадує делікатесну червону ікру. Це та закуска, яку кожен повинен мати у своєму кулінарному арсеналі.

Поєднання солоної риби, солодкої моркви та вершкових сирків створює збалансовану намазку, яка ідеально тримається на багеті чи грінках. І влаштувати таке свято собі можна навіть у звичайний день, розповідає інстаграм Iren.Lazun. Реклама Adv Як приготувати намазку з оселедця як червона ікра? Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 200 – 250 грамів слабосоленого оселедця;

– 150 грамів вареної моркви;

– 2 плавлені сирки;

– 100 грамів розмʼякшеного вершкового масла. Як швидко приготувати смачну намазку: дивіться відео Приготування: Моркву заздалегідь відваріть до повної м'якості, остудіть і зніміть шкірку. Філе оселедця ретельно перевірте на наявність дрібних кісточок, зніміть залишки плівок і промокніть паперовим рушником. Масло заздалегідь дістаньте з холоду, щоб воно стало повністю м'яким. Підготуйте основу, обравши бажану текстуру. Для імітації ікринок із дрібними крупинками пропустіть оселедець, моркву та плавлені сирки через м’ясорубку з дрібною решіткою. А для абсолютно гладкої шовковистої структури паштету перебийте ці продукти в чаші кухонного комбайна чи блендера. До подрібненої маси викладіть м'яке вершкове масло. Вимішуйте закуску виключно виделкою або лопаткою до рівномірного з'єднання компонентів (збивати блендером разом із маслом не варто, щоб жир не розшарувався). Перекладіть намазку в скляну банку та залиште в холодильнику щонайменше на 1 годину для стабілізації перед подачею на свіжих скибках багета.

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