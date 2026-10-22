Смак справжньої червоної ікри: бюджетна закуска з оселедця та плавленого сиру за 5 хвилин

Закуска з оселедця як червона ікра / "Смачненьке"
"Фальшива ікра" з оселедця – перевірена часом святкова закуска, яка за смаком та помаранчевим кольором дивовижно нагадує делікатесну червону ікру. Це та закуска, яку кожен повинен мати у своєму кулінарному арсеналі.
Поєднання солоної риби, солодкої моркви та вершкових сирків створює збалансовану намазку, яка ідеально тримається на багеті чи грінках. І влаштувати таке свято собі можна навіть у звичайний день, розповідає інстаграм Iren.Lazun.
Як приготувати намазку з оселедця як червона ікра?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 – 250 грамів слабосоленого оселедця;
– 150 грамів вареної моркви;
– 2 плавлені сирки;
– 100 грамів розмʼякшеного вершкового масла.
Як швидко приготувати смачну намазку: дивіться відео
Приготування:
- Моркву заздалегідь відваріть до повної м'якості, остудіть і зніміть шкірку.
- Філе оселедця ретельно перевірте на наявність дрібних кісточок, зніміть залишки плівок і промокніть паперовим рушником.
- Масло заздалегідь дістаньте з холоду, щоб воно стало повністю м'яким.
- Підготуйте основу, обравши бажану текстуру. Для імітації ікринок із дрібними крупинками пропустіть оселедець, моркву та плавлені сирки через м’ясорубку з дрібною решіткою. А для абсолютно гладкої шовковистої структури паштету перебийте ці продукти в чаші кухонного комбайна чи блендера.
- До подрібненої маси викладіть м'яке вершкове масло.
- Вимішуйте закуску виключно виделкою або лопаткою до рівномірного з'єднання компонентів (збивати блендером разом із маслом не варто, щоб жир не розшарувався).
- Перекладіть намазку в скляну банку та залиште в холодильнику щонайменше на 1 годину для стабілізації перед подачею на свіжих скибках багета.
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