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Вкус настоящей красной икры: недорогая закуска из сельди и плавленого сыра за 5 минут

Лилия Имбировская-Сиваковская
Закуска из сельди, похожая на красную икру

Закуска из сельди, похожая на красную икру / "Вкусняшка"

"Имитация икры" из сельди – проверенная временем праздничная закуска, которая по вкусу и оранжевому цвету удивительно напоминает деликатесную красную икру. Это та закуска, которая должна быть в кулинарном арсенале каждого.

Сочетание соленой рыбы, сладкой моркови и сливочных сырков создает сбалансированную пасту, которая идеально держится на багете или гренках. И устроить себе такой праздник можно даже в обычный день, рассказывает инстаграм Iren.Lazun.

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Как приготовить пасту из сельди, похожую на красную икру?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 200–250 граммов слабосоленой сельди;
– 150 граммов вареной моркови;
– 2 плавленых сырка;
– 100 граммов размягченного сливочного масла.

Как быстро приготовить вкусную пасту: смотрите видео

Приготовление:

  1. Морковь заранее отварите до полной мягкости, остудите и снимите кожуру.
  2. Филе сельди тщательно проверьте на наличие мелких косточек, удалите остатки пленок и промокните бумажным полотенцем.
  3. Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно полностью размягчилось.
  4. Подготовьте основу, выбрав желаемую текстуру. Для имитации икринок с мелкими крупинками пропустите сельдь, морковь и плавленые сырки через мясорубку с мелкой решеткой. А для абсолютно гладкой шелковистой структуры паштета перебейте эти продукты в чаше кухонного комбайна или блендера.
  5. В измельченную массу добавьте мягкое сливочное масло.
  6. Вымешивайте закуску исключительно вилкой или лопаткой до равномерного смешивания компонентов (взбивать блендером вместе со сливочным маслом не стоит, чтобы жир не расслоился).
  7. Переложите паштет в стеклянную банку и оставьте в холодильнике не менее чем на 1 час для стабилизации перед подачей на свежих ломтиках багета.

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