Вкус настоящей красной икры: недорогая закуска из сельди и плавленого сыра за 5 минут

Закуска из сельди, похожая на красную икру / "Вкусняшка"
"Имитация икры" из сельди – проверенная временем праздничная закуска, которая по вкусу и оранжевому цвету удивительно напоминает деликатесную красную икру. Это та закуска, которая должна быть в кулинарном арсенале каждого.
Сочетание соленой рыбы, сладкой моркови и сливочных сырков создает сбалансированную пасту, которая идеально держится на багете или гренках. И устроить себе такой праздник можно даже в обычный день, рассказывает инстаграм Iren.Lazun.
Как приготовить пасту из сельди, похожую на красную икру?
- Время: 5 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 200–250 граммов слабосоленой сельди;
– 150 граммов вареной моркови;
– 2 плавленых сырка;
– 100 граммов размягченного сливочного масла.
Как быстро приготовить вкусную пасту: смотрите видео
Приготовление:
- Морковь заранее отварите до полной мягкости, остудите и снимите кожуру.
- Филе сельди тщательно проверьте на наличие мелких косточек, удалите остатки пленок и промокните бумажным полотенцем.
- Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно полностью размягчилось.
- Подготовьте основу, выбрав желаемую текстуру. Для имитации икринок с мелкими крупинками пропустите сельдь, морковь и плавленые сырки через мясорубку с мелкой решеткой. А для абсолютно гладкой шелковистой структуры паштета перебейте эти продукты в чаше кухонного комбайна или блендера.
- В измельченную массу добавьте мягкое сливочное масло.
- Вымешивайте закуску исключительно вилкой или лопаткой до равномерного смешивания компонентов (взбивать блендером вместе со сливочным маслом не стоит, чтобы жир не расслоился).
- Переложите паштет в стеклянную банку и оставьте в холодильнике не менее чем на 1 час для стабилизации перед подачей на свежих ломтиках багета.
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