Традиционное блюдо на Пасху из Хмельницкой области: как приготовить "Начинку"
У каждого региона есть свои традиционные пасхальные обряды. В Хмельницкой области наряду с паской готовят еще одно интересное блюдо.
Этот рецепт передавали из поколения в поколение, поэтому он точно будет уместным на вашем праздновании. Это блюдо позволит разнообразить привычное меню и почувствовать новый вкус такого светлого праздника, рассказывает Суспільне.
Как приготовить "Начинку"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– мука (сколько возьмет тесто);
– 5 яиц;
– молоко для замеса;
– по щепотке соли и теста;
основная масса:
– домашний пирог;
– молоко для замачивания;
– 30 яиц;
– свинина или говядина;
– сало для обжаривания;
– соль и перец по вкусу.
Традиция, которая вам понравится / Фото "Суспільне"
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Приготовление:
- Просейте муку и смешайте ее с 5 яйцами, солью и содой. Постепенно добавляя молоко, замесите эластичное тесто (по консистенции как на вареники).
- Раскатайте его в тонкий пласт, густо наколите вилкой и выпекайте в духовке до полной готовности. Готовый корж оставьте подсохнуть.
- Сухой пляцок нарежьте мелкими кубиками. Сложите их в глубокую емкость и залейте молоком. Оставьте массу на некоторое время, чтобы кусочки теста полностью впитали жидкость, стали нежными и размякли.
- Сало и мясо измельчите. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки. Эту смесь добавьте к размоченному пляцку. Тщательно приправьте массу солью и большим количеством черного перца.
- Взбейте яйца (около 30 штук) до однородности. Влейте их в общую массу. Яиц должно быть столько, чтобы они полностью пропитали и покрыли все ингредиенты. Еще раз перемешайте и проверьте на вкус.
- Подготовьте котелки или формы, щедро смазав их смальцем или кусочком сала. Разлейте массу по формам. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на первые несколько минут.
- Затем уменьшите температуру до 120 градусов. Запекайте блюдо в течение 1,5 часов.
- Проверьте "Начинку" деревянной шпажкой – внутри она должна стать сухой, а сама запеканка – рыхлой и высокой.
Пасхальная корзина для освящения
Традиционная пасхальная корзина обязательно должна содержать главный символ праздника – кулич, который олицетворяет присутствие Христа, и яйца (крашанки или писанки), знаменующие начало новой жизни, рассказывает "Терен".
Также в набор добавляют молочные продукты, в частности домашний сыр и сливочное масло, которые часто украшают крестиком или вкладывают в форме небольших шариков как символ нежности и жертвенности.
Мясная часть корзины обычно состоит из запеченной буженины, домашней колбасы и сала, символизирующих достаток и радость от завершения поста. Не забудьте положить корень свежего хрена, который является знаком несокрушимой силы духа, и щепотку соли – древний оберег и символ связи между Богом и людьми.
