Цей рецепт передавали з покоління у покоління, тому він точно буде доречним на вашому святкуванні. Ця страва дозволить урізноманітнити звичне меню та відчути новий смак такого світлого свята, розповідає "Суспільне".

Як приготувати "Начинку"?

Час : 1 година

Порцій: 8

Інгредієнти:

– борошно (скільки візьме тісто);

– 5 яєць;

– молоко для замісу;

– по дрібці солі та тіста;

основна маса:

– домашній пляцок;

– молоко для замочування;

– 30 яєць;

– свинина або яловичина;

– сало для обсмажування;

– сіль та перець до смаку.

Традиція, яка вам сподобається / Фото "Суспільне"

Приготування:

Просійте борошно та змішайте його з 5 яйцями, сіллю та содою. Поступово додаючи молоко, замісіть еластичне тісто (за консистенцією як на вареники). Розкачайте його у тонкий пласт, густо наколіть виделкою та випікайте в духовці до повної готовності. Готовий корж залиште підсохнути. Сухий пляцок наріжте дрібними кубиками. Складіть їх у глибоку місткість і залийте молоком. Залиште масу на деякий час, щоб шматочки тіста повністю увібрали рідину, стали ніжними та розм'якли. Сало та м’ясо подрібніть. Обсмажте їх на пательні до золотистої скоринки. Цю суміш додайте до розмоченого пляцка. Ретельно приправте масу сіллю та великою кількістю чорного перцю. Збийте яйця (близько 30 штук) до однорідності. Влийте їх у загальну масу. Яєць має бути стільки, щоб вони повністю просочили та вкрили всі інгредієнти. Ще раз перемішайте та перевірте на смак. Підготуйте казанки або форми, щедро змастивши їх смальцем або шматочком сала. Розлийте масу по формах. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на перші кілька хвилин. Потім зменште температуру до 120 градусів. Запікайте страву протягом 1,5 години. Перевірте "Начинку" дерев'яною шпажкою – всередині вона має стати сухою, а сама запіканка – пухкою та високою.

Великодній кошик для освячення

Традиційний великодній кошик обов'язково має містити головний символ свята – паску, яка уособлює присутність Христа, та яйця (крашанки чи писанки), що знаменують початок нового життя, розповідає "Терен".

Також до набору додають молочні продукти, зокрема домашній сир та вершкове масло, які часто прикрашають хрестиком або вкладають у формі невеликих кульок як символ ніжності та жертовності.

М’ясна частина кошика зазвичай складається із запеченої буженини, домашньої ковбаси та сала, що символізують достаток і радість від завершення посту. Не забудьте покласти корінь свіжого хрону, який є знаком незламної сили духу, та дрібку солі – давній оберіг та символ зв'язку між Богом і людьми.

