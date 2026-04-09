Здавалося б, що може бути простіше, ніж почистити варене яйце? Проте кожна господиня хоча б раз стикалася з ситуацією, коли шкаралупа знімається разом із білком, залишаючи замість гладкої поверхні "місячний ландшафт" – а це зовсім не те, чого хочеться під час святкових приготувань, розповідає портал Male kulinarnia.

Що робити, щоб яйця легко чистилися?

Як не парадоксально, але занадто свіжі яйця чистяться найгірше. У свіжознесеному яйці рівень pH білка низький, через що він міцно прилипає до внутрішньої оболонки шкаралупи. Найкраще купувати яйця на кілька днів раніше приготування – і тоді цієї проблеми точно не виникне.

Головний інгредієнт Великодня / Фото Pixabay

Класти яйця потрібно лише у добре киплячу воду і починати відлік часу саме з цього моменту. Це спричиняє раптове стиснення білка, що змушує його миттєво від’єднатися від плівки.

Після варіння яйця потрібно негайно покласти до холодної води. Такий температурний змушує вміст яйця трохи стиснутися, створюючи простір між білком і шкаралупою. Залиште їх у холодній воді мінімум на 10 – 15 хвилин. Потім залишиться лише легко почистити яйця – і білок буде гладеньким.

Що можна додати у воду для кращого результату?

Щоб зробити шкаралупу більш крихкою або полегшити проникнення води під плівку, можна додати у воду харчову соду. Вона підвищує лужність води, що допомагає розчинити «клей», який тримає плівку на білку, розповідає Onet.

Також не зайвим буде додати у воду оцет. Він розм’якшує кальцій у шкаралупі, що зробить її більш ламкою.

Які секрети стануть у пригоді?