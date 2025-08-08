Укр Рус
8 августа, 17:00
3

Почему даже с проверенным рецептом бисквит не поднялся: 4 ошибки, которые совершает каждый

Марта Касиянчук
  • Бисквит – капризная выпечка, которая часто не поднимается, недостаточно пропекается, получается резиновой или очень сухой. Поэтому, чтобы достичь идеального бисквита, нужно усвоить несколько простых правил – ими делится кондитерша.
  • Эксперт также поделилась собственным рецептом бисквита, который получится у каждого. Нужно только придерживаться советов и пропорций.

Бисквит является любимой основой для разнообразных пирожных, тортов и пирогов, а также замечательным самостоятельным десертом. Овладеть искусством создания этого легкого и воздушного теста будет полезно любому домашнему кондитеру.

Однако, большинство не может "подружиться" с бисквитом: часто он опадает или получается забитым. Чтобы разобраться в причинах, 24 Канал обратился к опытной кондитерше Юлии Кот, которая рассказала, почему бисквит не удается, а еще поделилась собственным проверенным рецептом.

Почему бисквит не поднялся?

По словам Юлии, это очень распространенная проблема, и существует несколько важных причин такого печального результата:

  • плохо взбитые или перебитые яйца – бисквит держится на воздухе, который вбивается в яичную массу;
     
  • холодные ингредиенты например, холодные яйца взбиваются хуже, тогда пена менее стабильна и в результате он достаточно "не вырастет". 
     
  • неправильное добавление муки – добавили все сразу и долго перемешивали. Важно добавлять муку частями и перемешивать легкими движениями снизу вверх, не миксером. 
     
  • плохо разогретая духовка – сначала разогревайте духовку до нужной температуры, а потом уже ставьте тесто выпекаться.

Избегая этих распространенных ошибок, хозяйки могут быть уверены, что их бисквиты получатся идеальными, и похожими на те, что изготавливают в профессиональных кондитерских.

Чтобы помочь домашним пекарям испечь идеальный бисквит, кондитерша поделилась собственным рецептом.

Ванильный бисквит, который получится у всех

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порции: 6

Ингредиенты (форма 18 сантиметров): 
– 200 граммов яиц; 
– 200 граммов сахара; 
– 10 граммов ванильного сахара; 
– 150 граммов муки; 
– 50 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

  1. К яйцам добавьте сахар и ванильный сахар, взбейте до пышной массы, которая будет тянуться "лентой" – это ориентировочно 10 – 15 минут стационарным миксером. 
     
  2. Если взбиваете ручным, то лучше разделить белки и желтки, и взбивать отдельно. К желткам добавьте часть сахара, взбейте до осветления и полного растворения сахара. Тогда взбейте белки. 
     
  3. Когда появится пена, добавьте другую часть сахара и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. Тогда к желткам постепенно добавьте белки и осторожно объедините лопаткой.
     
  4. Теперь частями всыпьте муку и перемешайте лопаткой снизу вверх.
     
  5. Вылейте тесто в форму и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 40 – 45 минут, но ориентируйтесь на свою духовку – выпекайте до сухой шпажки. 
     
  6. Остудите бисквит в форме примерно 10 минут, а тогда еще на решетке. Заверните полностью охлажденный бисквит в пленку и поставьте в холодильнык минимум на 6 часов.

Готово!

