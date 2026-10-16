Затмить ресторанное тирамису: порция итальянского удовольствия за 5 минут без духовки
Десерт "Беллиссимо" – находка для тех, кто любит легкие, освежающие сладости, не требующие хлопот с духовкой или растворением желатина. Секрет его устойчивой бархатистой текстуры кроется в тонком кулинарном приеме: заварная основа на молоке и кукурузном крахмале соединяется с пышной смесью сгущенного молока и лимонного сока, которая мгновенно загустевает естественным образом под действием лимонной кислоты.
В сочетании с влажной шоколадно-апельсиновой крошкой получается гармоничный контраст насыщенного какао и свежей цитрусовой ноты. Именно то, что нужно для минутки вкусного удовольствия после рабочего дня или на выходных, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить десерт "Беллиссимо"
- Время: 10 минут + застывание
- Порций: 6
Ингредиенты:
для основы:
– 100 граммов шоколадного печенья;
– 50 миллилитров апельсинового сока;
заварной цитрусовый крем:
– 400 миллилитров молока;
– цедра 1 лимона;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 2 яичных желтка;
– 30 граммов сахарной пудры;
– 25 граммов кукурузного крахмала;
– 30 миллилитров лимонного сока;
– 70 граммов цельного сгущенного молока;
декор:
– какао-порошок;
– молотая корица или тертый шоколад.
Приготовление:
- Молоко прогрейте с лимонной цедрой и ванильным сахаром почти до кипения, после чего процедите через мелкое сито, чтобы удалить цедру.
- Отдельно разотрите венчиком желтки с сахарной пудрой и кукурузным крахмалом, тонкой струйкой влейте теплое молоко и поставьте смесь на медленный огонь.
- Варите крем, постоянно помешивая, до появления первых пузырьков и заметного загустения, после чего переложите в миску, накройте пищевой пленкой "в контакт" с поверхностью и дайте остыть до комнатной температуры.
- Холодный лимонный сок взбейте миксером со сгущенным молоком до светлой пышной массы и аккуратно вмешайте ее лопаткой в остывший заварной крем – он сразу станет шелковистым и нежным.
- Печенье измельчите блендером в мелкую крошку, смешайте с апельсиновым соком до состояния влажного песка и выложите плотным слоем на дно стаканов или креманок.
- Сверху щедро наполните формы цитрусовым кремом и отправьте в холодильник на 2 – 3 часа для стабилизации.
- Перед подачей посыпьте какао, корицей или мелкой шоколадной стружкой.