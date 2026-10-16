Затмить ресторанное тирамису: порция итальянского удовольствия за 5 минут без духовки

Десерт "Беллиссимо" – находка для тех, кто любит легкие, освежающие сладости, не требующие хлопот с духовкой или растворением желатина. Секрет его устойчивой бархатистой текстуры кроется в тонком кулинарном приеме: заварная основа на молоке и кукурузном крахмале соединяется с пышной смесью сгущенного молока и лимонного сока, которая мгновенно загустевает естественным образом под действием лимонной кислоты.

В сочетании с влажной шоколадно-апельсиновой крошкой получается гармоничный контраст насыщенного какао и свежей цитрусовой ноты. Именно то, что нужно для минутки вкусного удовольствия после рабочего дня или на выходных, рассказывает портал "Господинька". Как приготовить десерт "Беллиссимо" Время : 10 минут + застывание

: 10 минут + застывание Порций: 6 Ингредиенты:

для основы:

– 100 граммов шоколадного печенья;

– 50 миллилитров апельсинового сока;

заварной цитрусовый крем:

– 400 миллилитров молока;

– цедра 1 лимона;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 2 яичных желтка;

– 30 граммов сахарной пудры;

– 25 граммов кукурузного крахмала;

– 30 миллилитров лимонного сока;

– 70 граммов цельного сгущенного молока;

декор:

– какао-порошок;

– молотая корица или тертый шоколад. Приготовление: Молоко прогрейте с лимонной цедрой и ванильным сахаром почти до кипения, после чего процедите через мелкое сито, чтобы удалить цедру. Отдельно разотрите венчиком желтки с сахарной пудрой и кукурузным крахмалом, тонкой струйкой влейте теплое молоко и поставьте смесь на медленный огонь. Варите крем, постоянно помешивая, до появления первых пузырьков и заметного загустения, после чего переложите в миску, накройте пищевой пленкой "в контакт" с поверхностью и дайте остыть до комнатной температуры. Холодный лимонный сок взбейте миксером со сгущенным молоком до светлой пышной массы и аккуратно вмешайте ее лопаткой в остывший заварной крем – он сразу станет шелковистым и нежным. Печенье измельчите блендером в мелкую крошку, смешайте с апельсиновым соком до состояния влажного песка и выложите плотным слоем на дно стаканов или креманок. Сверху щедро наполните формы цитрусовым кремом и отправьте в холодильник на 2 – 3 часа для стабилизации. Перед подачей посыпьте какао, корицей или мелкой шоколадной стружкой.