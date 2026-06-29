Не покупайте специальное приспособление: косточки из черешни легко извлечь булавкой

Черешня быстро съедается в свежем виде, но для вареников, пирогов или заготовок её часто приходится готовить чуть тщательнее. Больше всего времени обычно отнимает именно удаление косточек, особенно если дома нет специального приспособления.

В таком случае поможет обычная булавка-невидимка или прочная скрепка. Они действуют как маленький крючок: помогают извлечь косточку через место плодоножки и меньше повредить ягоду, пишет Петри Катерина.

Интересно : Соль может испортить ваш бульон: когда её нельзя добавлять в блюдо

Как быстро извлечь косточки из черешни без специального приспособления?

Для такого способа лучше всего подходят спелые, но не слишком мягкие ягоды. Если черешня переспела, она легко мнётся в руках, пускает много сока и хуже держит форму после очистки.

Перед началом работы переберите ягоды. Поврежденные, треснувшие или очень мягкие лучше отложите отдельно. Помойте черешню, дайте ей немного обсохнуть и снимите плодоножки. Так будет легче найти место, куда входил плодоножка, и именно через него удобнее вытаскивать косточку. Не спешите прокалывать ягоду сбоку. Если проникать через верхнее отверстие, черешня меньше повреждается.

Как быстро очистить черешню: смотрите видео

Как правильно пользоваться булавкой или скрепкой?

Возьмите чистую булавку-невидимку. Вставьте её закруглённым концом в место, где была плодоножка. Осторожно подцепите косточку внутри ягоды и вытащите её наружу. Движение должно быть не резким, а таким, будто вы поддеваете косточку крючком. Так мякоть остаётся почти целой, а ягода не разваливается.

Если используете скрепку, немного разогните её, чтобы получился небольшой крючок. Действуйте так же: введите крючок внутрь, подцепите косточку и вытащите её.

После этого очистка проходит легко, а вкус становится лучше / Фото unsplash

Поставьте одну миску для очищенной черешни, а вторую – для косточек и плодоножек. Так работа пойдет быстрее, а ягоды не будут лежать вместе с отходами.

Черешню лучше держать пальцами легко, без сильного нажатия. Если сжать её, косточка выйдет вместе с соком, а сама ягода потеряет форму. Такой способ хорошо подходит, если нужно очистить небольшую или среднюю порцию черешни. Например, для пирога, вареников, компота, варенья или заморозки.