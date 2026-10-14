Духовку включать не нужно: нежное яблочное печенье на сковороде всего из одного яблока
Быстрый десерт без духовки приходит на помощь, когда хочется чего-нибудь домашнего к чаю, а времени почти нет. В этом рецепте яблоко служит не только начинкой, но и источником сочности, поэтому тесто не получается сухим.
Из одного яблока и базового набора продуктов можно быстро приготовить десерт, который получается мягким внутри и румяным снаружи. Прекрасный вариант домашней выпечки, который совсем не требует хлопот, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить яблочное печенье на сковороде?
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 пачка ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 200 граммов натурального йогурта;
– 1 яблоко;
– 50 миллилитров молока;
– 350 граммов муки;
– 7 граммов разрыхлителя;
– масло для жарки;
– сахар и корица для украшения.
Приготовление:
- Сначала смешайте яйцо с сахаром, ванильным сахаром, щепоткой соли и маслом.
- Добавьте йогурт и хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.
- Очистите яблоко от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и добавьте в яичную смесь.
- Влейте молоко, перемешайте, а затем постепенно добавьте муку и разрыхлитель.
- Замесите мягкое тесто руками.
- Смажьте руки небольшим количеством масла и сформируйте печенье в виде палочек или в другой удобной форме.
- Разогрейте масло на сковороде и обжарьте заготовки со всех сторон до золотистого цвета.
- Отдельно смешайте сахар с корицей и обваляйте в этой смеси горячее печенье со всех сторон.