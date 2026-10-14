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14 октября, 07:10
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Духовку включать не нужно: нежное яблочное печенье на сковороде всего из одного яблока

Лилия Имбировская-Сиваковская

Быстрый десерт без духовки приходит на помощь, когда хочется чего-нибудь домашнего к чаю, а времени почти нет. В этом рецепте яблоко служит не только начинкой, но и источником сочности, поэтому тесто не получается сухим.

Из одного яблока и базового набора продуктов можно быстро приготовить десерт, который получается мягким внутри и румяным снаружи. Прекрасный вариант домашней выпечки, который совсем не требует хлопот, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить яблочное печенье на сковороде?

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 1 яйцо; 
– 3 столовые ложки сахара; 
– 1 пачка ванильного сахара; 
– щепотка соли; 
– 3 столовые ложки растительного масла; 
– 200 граммов натурального йогурта; 
– 1 яблоко; 
– 50 миллилитров молока; 
– 350 граммов муки; 
– 7 граммов разрыхлителя; 
– масло для жарки; 
– сахар и корица для украшения.

Приготовление:

  1. Сначала смешайте яйцо с сахаром, ванильным сахаром, щепоткой соли и маслом.
  2. Добавьте йогурт и хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.
  3. Очистите яблоко от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и добавьте в яичную смесь.
  4. Влейте молоко, перемешайте, а затем постепенно добавьте муку и разрыхлитель.
  5. Замесите мягкое тесто руками.
  6. Смажьте руки небольшим количеством масла и сформируйте печенье в виде палочек или в другой удобной форме.
  7. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте заготовки со всех сторон до золотистого цвета.
  8. Отдельно смешайте сахар с корицей и обваляйте в этой смеси горячее печенье со всех сторон.