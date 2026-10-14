Духовку включать не нужно: нежное яблочное печенье на сковороде всего из одного яблока

Быстрый десерт без духовки приходит на помощь, когда хочется чего-нибудь домашнего к чаю, а времени почти нет. В этом рецепте яблоко служит не только начинкой, но и источником сочности, поэтому тесто не получается сухим.

Из одного яблока и базового набора продуктов можно быстро приготовить десерт, который получается мягким внутри и румяным снаружи. Прекрасный вариант домашней выпечки, который совсем не требует хлопот, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить яблочное печенье на сковороде?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 пачка ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 200 граммов натурального йогурта;

– 1 яблоко;

– 50 миллилитров молока;

– 350 граммов муки;

– 7 граммов разрыхлителя;

– масло для жарки;

– сахар и корица для украшения.

Приготовление: