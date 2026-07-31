31 июля, 14:10
Яблочные манники в разы лучше оладий: их готовят без муки и быстрее, чем варится кофе
Иногда для создания шедевров не требуется никаких усилий. Всего несколько минут – и на вашем столе один из лучших завтраков в жизни.
Если вы устали придумывать завтраки – этот рецепт станет настоящим спасением. Понадобится всего несколько недорогих ингредиентов, чтобы подать на стол завтрак, и главное – никаких хлопот и усилий!
Как приготовить яблочные манники?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 яблока;
– 5 столовых ложек манной крупы;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки густой сметаны или йогурта;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– сахар по вкусу;
– щепотка соли;
– щепотка корицы;
– немного растительного масла для жарки.
Приготовление:
- Натереть сочные фрукты на большой терке. По желанию кожуру можно предварительно срезать, однако с ней текстура будет более выразительной.
- В натертую яблочную массу сразу же всыпать манную крупу и тщательно перемешать.
- Добавить яйцо, густую сметану (или жирный натуральный йогурт), щепотку соли, ванилин и обычный сахар. По желанию обогатить аромат щепоткой молотой корицы.
- Если яблоки сладких сортов, дополнительный сахар можно не использовать. Для кислых плодов порцию сахара стоит увеличить до одной столовой ложки.
- Оставить смесь на 10–20 минут при комнатной температуре. Это необходимо, чтобы манная крупа полностью впитала сок и набухла.
- Поставить сковороду на средний огонь и слегка смазать небольшим количеством растительного масла.
- Столовой ложкой выложить яблочно-манную массу, придавая изделиям аккуратную круглую или овальную форму.
- Готовить на умеренном огне до появления румяной корочки с одной стороны, после чего осторожно перевернуть и довести до золотистого цвета с другой.