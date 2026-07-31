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31 июля, 14:10
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Яблочные манники в разы лучше оладий: их готовят без муки и быстрее, чем варится кофе

Лилия Имбировская-Сиваковская

Иногда для создания шедевров не требуется никаких усилий. Всего несколько минут – и на вашем столе один из лучших завтраков в жизни.

Если вы устали придумывать завтраки – этот рецепт станет настоящим спасением. Понадобится всего несколько недорогих ингредиентов, чтобы подать на стол завтрак, и главное – никаких хлопот и усилий!

Как приготовить яблочные манники?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 2 яблока; 
– 5 столовых ложек манной крупы;
– 1 яйцо; 
– 2 столовые ложки густой сметаны или йогурта;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– сахар по вкусу; 
– щепотка соли;
– щепотка корицы;
– немного растительного масла для жарки.

Приготовление:

  1. Натереть сочные фрукты на большой терке. По желанию кожуру можно предварительно срезать, однако с ней текстура будет более выразительной.
  2. В натертую яблочную массу сразу же всыпать манную крупу и тщательно перемешать.
  3. Добавить яйцо, густую сметану (или жирный натуральный йогурт), щепотку соли, ванилин и обычный сахар. По желанию обогатить аромат щепоткой молотой корицы.
  4. Если яблоки сладких сортов, дополнительный сахар можно не использовать. Для кислых плодов порцию сахара стоит увеличить до одной столовой ложки.
  5. Оставить смесь на 10–20 минут при комнатной температуре. Это необходимо, чтобы манная крупа полностью впитала сок и набухла.
  6. Поставить сковороду на средний огонь и слегка смазать небольшим количеством растительного масла.
  7. Столовой ложкой выложить яблочно-манную массу, придавая изделиям аккуратную круглую или овальную форму.
  8. Готовить на умеренном огне до появления румяной корочки с одной стороны, после чего осторожно перевернуть и довести до золотистого цвета с другой.

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