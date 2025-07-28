Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Забытый напиток предков: как приготовить ягоданку – аутентичный рецепт
28 июля, 10:25
1

Забытый напиток предков: как приготовить ягоданку – аутентичный рецепт

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Ягоданка – это освежающий напиток, похожий на квас.
  • Напиток имеет насыщенный вкус ягод и добавляет колорита будням.

Ягоданка – вкусный освежающий напиток, который несколько напоминает квас. Когда именно его изобрели доподлинно неизвестно, однако гениальность простоты рецепта никогда не вызывала сомнений.

Ранее для приготовления напитка использовали только ягоды-падалицы, это был скорее способ найти им применение. Однако впоследствии начали добавлять и свежие ягоды, что сделало напиток еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал LoveUkraine.

К теме Дешевле лимонада и лучше освежает: рецепт кваса из цикория: рецепт кваса из цикория

Как приготовить ягоданку?

  • Время: 15 минут + брожение
  • Порций: 1 литр

Ингредиенты:
– 1 килограмм любых ягод;
– 1 литр воды;
– 15 граммов дрожжей.

Приготовление:

  1. Ягоды перебираем, моем и перекладываем в стеклянную или эмалированную посуду.
  2. Заливаем водой, добавляем дрожжи, накрываем и ставим на 4 – 5 дней в помещение, где поддерживается умеренно теплая температура.
  3. Разливаем по бутылкам и ставим в холодильник.
  4. Брожение происходит за счет солода ягод, однако можно по желанию добавить немного сахара или 2 столовые ложки меда.
  5. Подаем охлажденным.

Приятного аппетита!

Они даже не успеют остыть: оригинальные оригинальные котлетки из рыбы и картофеля.