Быстрее, чем бутерброды: яичница с колбасой и тягучим сыром в хрустящем батоне от Кацурина
Когда привычная яичница и классические горячие бутерброды уже надоели, а утром не хватает времени на кулинарные эксперименты, этот простой рецепт становится идеальным решением.
Толстые ломтики батона превращаются в аппетитные съедобные формочки с хрустящей золотистой корочкой, внутри которых скрывается сочная мясная начинка с помидорами под щедрой шапкой тягучего расплавленного сыра. Смесь сливочного масла и оливкового масла придает выпечке особый благородный аромат, превращая обычные повседневные продукты в роскошный завтрак для всей семьи, рассказал Михаил Кацурин на своем YouTube-канале.
Как приготовить яичницу в батоне с сыром и колбасой?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 батон или тостовый хлеб;
– 3 яйца;
– 300 граммов ветчины или колбасы;
– 300 граммов моцареллы или другого сыра;
– 200 граммов помидоров;
– 20 граммов сливочного масла;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Это вкуснее бутербродов: смотрите видео
Приготовление:
- Колбасу и спелые помидоры нарежьте средними аккуратными кубиками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Батон нарежьте ровными толстыми ломтиками толщиной примерно 2 – 2,5 сантиметра.
- С помощью ножа или пальцев осторожно удалите мякоть, оставляя только цельные хлебные бортики-кольца с корочкой.
- В глубокую миску разбейте куриные яйца, добавьте щепотку соли и свежемолотый черный перец, после чего слегка взбейте венчиком или вилкой до однородной массы.
- В широкой сковороде хорошо разогрейте оливковое масло и добавьте сливочное масло.
- Как только оно полностью растает, выложите подготовленные ломтики батона в один слой.
- В пустое пространство в центре каждого хлебного кольца налейте взбитую яичную смесь, заполняя его примерно наполовину.
- Сразу же выложите кусочки сочных помидоров, кубики колбасы и щедро посыпьте сверху натертым сыром.
- Жарьте завтрак на умеренном огне под закрытой крышкой, пока яйцо внутри полностью не схватится, а сыр сверху не начнет плавиться.
- После этого осторожно подденьте ломтики широкой лопаткой, переверните сырной стороной вниз и подержите еще буквально 1 – 2 минуты до появления аппетитной румяной корочки.
- Подавайте хрустящие гренки к столу сразу горячими, по желанию украсив веточкой свежей зелени, к чашке ароматного кофе или свежезаваренного чая.