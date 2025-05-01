Отличие таки есть: в чем разница между белыми и коричневыми яйцами

Яйца остаются любимым продуктом для многих, благодаря своей универсальности в приготовлении и значительному содержанию белка. Однако, часто возникает вопрос относительно их цвета: есть ли разница между коричневыми и белыми яйцами.

Но следует знать, что яйца с белой и темной скорлупой имеют идентичные свойства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на La Vanguardia.

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Отличия между яйцами с темной и белой скорлупой

Цвет скорлупы яиц определяется генетикой пород кур, которые их несут. Генетическая пигментация играет решающую роль в этом явлении. Например, куры породы Араукана обладают уникальным геном, который позволяет им производить яйца с сине-зеленой скорлупой. В противовес этому, куры породы Род-Айленд Ред известны своими коричневыми яйцами, что объясняется их наследственными особенностями пигментации.

Важно, что на цвет скорлупы не влияют условия содержания кур – эта характеристика является сугубо генетической. Итак, породы, не имеющие специфических признаков пигментации, обычно несут стандартные белые яйца.

Влияет ли это на пищевые ценности

Цвет скорлупы яйца не влияет на его питательную ценность. Как коричневые, так и белые яйца содержат одинаковый уровень белка, витаминов и других необходимых питательных веществ, при условии, что куры, которые их производят, выращивались в сопоставимых условиях содержания и рациона.

Этот вывод подчеркивает, что коричневые яйца по своей природе не являются более полезными, чем белые, и не наоборот. Кроме того, цвет скорлупы не влияет на вкус или кулинарные характеристики яиц. Любые вариации вкуса, скорее всего, связаны с рационом кур и практиками выращивания, а не с цветом скорлупы.

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