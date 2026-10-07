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7 октября, 06:10
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Лучше всего жареные яйца готовить не на сковороде: секрет шеф-поваров

Лилия Имбировская-Сиваковская

Идеальное жареное яйцо без лишнего жира, брызг масла и необходимости стоять у плиты. Это не фантастика, а простая техника приготовления в духовке, которую используют профессиональные повара.

Профессиональную яичницу часто готовят не на сковороде, а в духовке. Такой способ дает нежный белок, жидкий желток и не требует большого количества масла, сообщает LA NACION.

Почему духовка справляется лучше?

Секрет в равномерном нагреве. В духовке белок успевает схватиться, но не пересыхает, а желток остается целым и кремовым.

Еще один плюс – пар. Небольшая емкость с водой внутри духовки помогает сохранить влагу, поэтому яйца не получаются сухими или резиновыми.

Как приготовить яйца в духовке?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– яйца;
– растительное масло;
– специи (по желанию).

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  2. Подготовьте противень или жаропрочную посуду.
  3. Смажьте маслом места, где будут лежать яйца.
  4. Осторожно разбейте яйца в подготовленные углубления, чтобы желтки остались целыми.
  5. Поставьте в духовку небольшую емкость с водой.
  6. Запекайте ровно 2,5 минуты.
  7. Достаньте, посолите и поперчите по вкусу и подавайте сразу с тостом.

Что важно не упустить?

Яйца нельзя передержать, иначе желток потеряет жидкую сердцевину. После приготовления их рекомендуют съесть в течение 10 минут – именно тогда они лучше всего по текстуре и вкусу.