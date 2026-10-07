Лучше всего жареные яйца готовить не на сковороде: секрет шеф-поваров
Идеальное жареное яйцо без лишнего жира, брызг масла и необходимости стоять у плиты. Это не фантастика, а простая техника приготовления в духовке, которую используют профессиональные повара.
Профессиональную яичницу часто готовят не на сковороде, а в духовке. Такой способ дает нежный белок, жидкий желток и не требует большого количества масла, сообщает LA NACION.
Почему духовка справляется лучше?
Секрет в равномерном нагреве. В духовке белок успевает схватиться, но не пересыхает, а желток остается целым и кремовым.
Еще один плюс – пар. Небольшая емкость с водой внутри духовки помогает сохранить влагу, поэтому яйца не получаются сухими или резиновыми.
Как приготовить яйца в духовке?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– яйца;
– растительное масло;
– специи (по желанию).
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Подготовьте противень или жаропрочную посуду.
- Смажьте маслом места, где будут лежать яйца.
- Осторожно разбейте яйца в подготовленные углубления, чтобы желтки остались целыми.
- Поставьте в духовку небольшую емкость с водой.
- Запекайте ровно 2,5 минуты.
- Достаньте, посолите и поперчите по вкусу и подавайте сразу с тостом.
Что важно не упустить?
Яйца нельзя передержать, иначе желток потеряет жидкую сердцевину. После приготовления их рекомендуют съесть в течение 10 минут – именно тогда они лучше всего по текстуре и вкусу.