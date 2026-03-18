Галичина знает, что делает: постный яворовский пирог с картофелем и гречкой

Яворовский пирог легко узнать по начинке – все построено на простом сочетании картофеля, гречки и жареного лука. Именно эта сдержанная комбинация сделала блюдо узнаваемым далеко за пределами Галичины.

Постный вариант сохраняет ту самую основу, за которую этот пирог ценят поколения, сообщает БЖ. Он сытный, хорошо подходит и теплым, и холодным – замечательный вариант для поста!

Как приготовить яворовский пирог?

Время : 1 час 30 минут

Порции: 6 – 8

Ингредиенты для теста:

– 20 граммов свежих дрожжей;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 550 граммов муки;

– 250 миллилитров теплой жидкости из молока, сыворотки и воды;

– 2 яйца;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки масла;

для начинки:

– 1,5 килограмма чищеного картофеля;

– 300 граммов гречневой крупы;

– 600 граммов лука;

– 100 миллилитров растительного масла;

– соль, перец, молотый лавровый лист, тмин.

Так просто и вкусно / Фото "Пани Стефа"

Приготовление:

Дрожжи посыпьте ложкой сахара и оставьте, чтобы они разошлись. Муку просейте в миску, добавьте молоко, яйцо, дрожжи, щепотку соли и замесите тесто. Затем влейте теплое масло и хорошо вымесите, чтобы тесто впитало жир. Переложите его в миску, смазанную маслом, накройте полотенцем и поставьте в теплое место. Тем временем приготовьте начинку. Картофель очистите, отварите и разомните в гладкое пюре без комочков. Сырую гречневую крупу промойте, залейте кипятком вровень с крупой, доведите до кипения и варите, пока она не впитает всю воду. Лук очистите, нарежьте мелким кубиком. На сковороде разогрейте масло, выложите лук и, помешивая, жарьте до легкой карамелизации. Картофельное пюре смешайте с гречкой, добавьте жареный лук, соль, перец и специи по вкусу, после чего вымешайте все до однородности. Когда тесто подойдет, раскатайте его до толщины не более 1 сантиметра. В центр выложите начинку, сформировав аккуратный стежок. Соедините края теста и хорошо защипните. Переложите пирог в смазанную маслом и присыпанную мукой форму швом вниз. Верх наколите вилкой, смажьте взбитым яйцом и посыпьте тмином. Выпекайте 50 – 60 минут при температуре 190 – 200 градусов. Готовому пирогу дайте остыть, а тогда подавайте.

Как выбрать вкусную гречку?

Первое на что стоит обратить внимание – цвет, сообщает Ukr.media. Хорошая гречка имеет равномерный коричневый оттенок. Если часть зерен очень светлая, а часть почти темная – это свидетельствует о неравномерной обработке. Слишком темная крупа иногда означает, что ее пережарили во время производства, и тогда вкус будет резким, даже немного горьковатым.

В прозрачной упаковке хорошо видно еще одну важную вещь – чистоту. Качественная гречка не должна содержать пыли, обломков, шелухи или посторонних примесей. Если на дне пакета много мелкой крошки, это признак, что крупа ломкая или не слишком аккуратно фасованная.

После варки такая гречка чаще дает менее опрятную текстуру. Хорошо, когда зерна примерно одного размера. Это не мелочь: одинаковая крупность означает, что гречка приготовится равномерно. Если в пакете смешаны крупные ядра и много мелкого битого зерна, часть уже будет готова, когда другая еще будет оставаться твердой.

