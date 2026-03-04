Эти булочки не черствеют несколько дней: выпечка, которая вам понравится
Ароматные сдобные булочки всегда добавляют атмосфере особого ощущения уюта. И приготовить их целый противень можно совершенно без усилий!
Не бойтесь готовить большой запас этих булочек – они не черствеют несколько дней. А вот о сладких дополнениях стоит позаботиться, чтобы ваше чаепитие было действительно незабываемым, рассказывает Moje gotowanie.
Как приготовить вкусные булочки?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
опара:
– 0,5 литра молока;
- 100 граммов сахара;
– 6 граммов сухих дрожжей 6 граммов сухих дрожжей;
– 250 граммов муки;
тесто:
– 500 граммов муки;
– пол чайной ложки соли;
– ванилин по вкусу;
– 8 граммов разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 80 граммов сливочного масла;
крошка:
– 2 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 – 2 столовые ложки масла.
Вы будете в восторге от этих булочек / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Для начала сделайте опару: соедините теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Оставьте смесь в тепле на полчаса для активации.
- Отдельно подготовьте сухую базу, смешав муку с солью, разрыхлителем и ванилином.
- В готовую опару вбейте яйца, добавьте уксус и постепенно подмешивайте сухие ингредиенты.
- В конце вмешайте мягкое сливочное масло и тщательно вымесите тесто до эластичности. Дайте ему подойти в теплом месте в течение часа.
- Разделите тесто на небольшие шарики, каждый шарик расплющите, выложите в центр вареное сгущенное молоко, густой джем или ягоды и плотно заверните.
- Разложите булочки на противне с достаточным расстоянием друг от друга и оставьте под полотенцем на час для расстойки.
- Перед духовкой смажьте изделия желтком с молоком и посыпьте присыпкой.
- Выпекайте при 180 градусах около 20 минут.
Как сделать присыпку еще вкуснее?
Добавление лимонной цедры или мелко смолотых орехов к штрейзельной крошке способно превратить обычную домашнюю выпечку в настоящий кондитерский шедевр, подсказывает Akademia Smaku.
Эфирные масла лимона при нагревании пропитывают верхний слой теста свежим цитрусовым ароматом, а ореховая мука придает крошке благородного золотистого цвета и приятной хрустящей текстуры, которая идеально контрастирует с нежной серединой булочки.
Что еще вкусного приготовить?
Постные чебуреки вполне заслуженно набирают бешеную популярность.
А еще стоит попробовать очень вкусный пирог из банана на сковороде.