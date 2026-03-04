Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Ці булочки не черствіють кілька днів: випічка, яка вам сподобаються
4 марта, 22:40
3

Эти булочки не черствеют несколько дней: выпечка, которая вам понравится

Лилия Имбировская-Сиваковская

Ароматные сдобные булочки всегда добавляют атмосфере особого ощущения уюта. И приготовить их целый противень можно совершенно без усилий!

Не бойтесь готовить большой запас этих булочек – они не черствеют несколько дней. А вот о сладких дополнениях стоит позаботиться, чтобы ваше чаепитие было действительно незабываемым, рассказывает Moje gotowanie.

Интересно Салат "Мадам" – рецепт на каждый день и на праздник: максимум вкуса без лишних затрат

Как приготовить вкусные булочки?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
опара:
– 0,5 литра молока;
- 100 граммов сахара;
– 6 граммов сухих дрожжей 6 граммов сухих дрожжей;
– 250 граммов муки;
тесто: 
– 500 граммов муки;
– пол чайной ложки соли;
– ванилин по вкусу;
– 8 граммов разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 80 граммов сливочного масла;
крошка: 
– 2 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 – 2 столовые ложки масла.

Вы будете в восторге от этих булочек / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Для начала сделайте опару: соедините теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Оставьте смесь в тепле на полчаса для активации.
  2. Отдельно подготовьте сухую базу, смешав муку с солью, разрыхлителем и ванилином.
  3. В готовую опару вбейте яйца, добавьте уксус и постепенно подмешивайте сухие ингредиенты.
  4. В конце вмешайте мягкое сливочное масло и тщательно вымесите тесто до эластичности. Дайте ему подойти в теплом месте в течение часа.
  5. Разделите тесто на небольшие шарики, каждый шарик расплющите, выложите в центр вареное сгущенное молоко, густой джем или ягоды и плотно заверните.
  6. Разложите булочки на противне с достаточным расстоянием друг от друга и оставьте под полотенцем на час для расстойки.
  7. Перед духовкой смажьте изделия желтком с молоком и посыпьте присыпкой.
  8. Выпекайте при 180 градусах около 20 минут.

Как сделать присыпку еще вкуснее?

Добавление лимонной цедры или мелко смолотых орехов к штрейзельной крошке способно превратить обычную домашнюю выпечку в настоящий кондитерский шедевр, подсказывает Akademia Smaku.

Эфирные масла лимона при нагревании пропитывают верхний слой теста свежим цитрусовым ароматом, а ореховая мука придает крошке благородного золотистого цвета и приятной хрустящей текстуры, которая идеально контрастирует с нежной серединой булочки.

Что еще вкусного приготовить?