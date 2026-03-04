Эти булочки не черствеют несколько дней: выпечка, которая вам понравится

Ароматные сдобные булочки всегда добавляют атмосфере особого ощущения уюта. И приготовить их целый противень можно совершенно без усилий!

Не бойтесь готовить большой запас этих булочек – они не черствеют несколько дней. А вот о сладких дополнениях стоит позаботиться, чтобы ваше чаепитие было действительно незабываемым, рассказывает Moje gotowanie.

Интересно Салат "Мадам" – рецепт на каждый день и на праздник: максимум вкуса без лишних затрат

Как приготовить вкусные булочки?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

опара:

– 0,5 литра молока;

- 100 граммов сахара;

– 6 граммов сухих дрожжей 6 граммов сухих дрожжей;

– 250 граммов муки;

тесто:

– 500 граммов муки;

– пол чайной ложки соли;

– ванилин по вкусу;

– 8 граммов разрыхлителя;

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 80 граммов сливочного масла;

крошка:

– 2 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 – 2 столовые ложки масла.

Вы будете в восторге от этих булочек / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Для начала сделайте опару: соедините теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Оставьте смесь в тепле на полчаса для активации. Отдельно подготовьте сухую базу, смешав муку с солью, разрыхлителем и ванилином. В готовую опару вбейте яйца, добавьте уксус и постепенно подмешивайте сухие ингредиенты. В конце вмешайте мягкое сливочное масло и тщательно вымесите тесто до эластичности. Дайте ему подойти в теплом месте в течение часа. Разделите тесто на небольшие шарики, каждый шарик расплющите, выложите в центр вареное сгущенное молоко, густой джем или ягоды и плотно заверните. Разложите булочки на противне с достаточным расстоянием друг от друга и оставьте под полотенцем на час для расстойки. Перед духовкой смажьте изделия желтком с молоком и посыпьте присыпкой. Выпекайте при 180 градусах около 20 минут.

Как сделать присыпку еще вкуснее?

Добавление лимонной цедры или мелко смолотых орехов к штрейзельной крошке способно превратить обычную домашнюю выпечку в настоящий кондитерский шедевр, подсказывает Akademia Smaku.

Эфирные масла лимона при нагревании пропитывают верхний слой теста свежим цитрусовым ароматом, а ореховая мука придает крошке благородного золотистого цвета и приятной хрустящей текстуры, которая идеально контрастирует с нежной серединой булочки.

Что еще вкусного приготовить?