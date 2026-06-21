Наконец-то появился рецепт кабачков в "ленивой" панировке: вы захотите готовить их только так

Кабачки — один из бесспорных хитов лета. У каждого есть свой любимый рецепт, но этот покоряет даже опытных хозяек.

Запекание или жарка кабачков в классической панировке обычно занимает много времени из-за необходимости обваливать каждый кусочек по отдельности в нескольких мисках. Именно поэтому стал популярным "ленивый" и быстрый рецепт, который позволяет получить любимую хрустящую корочку без лишних усилий, рассказывает портал Shuba. Не пропустите : этот молодой картофель в разы вкуснее вареного: запекаем с чесноком Как приготовить кабачки в "ленивой" панировке? Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 600 граммов кабачков;

– 60 граммов поленты;

– 30 граммов твёрдого сыра;

– 1 чайная ложка молотой паприки;

– половина чайной ложки гранулированного чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– молотый перец по вкусу;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

соус:

– 150 граммов греческого йогурта;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 10 граммов зелени;

– 2 грамма соли. Такие кабачки вам понравятся / Фото "Готовим легко" Приготовление: Помойте кабачки, нарежьте брусочками, посолите и оставьте на 15 – 20 минут, после чего слейте сок и слегка промокните кусочки полотенцем. Отдельно приготовьте мелкую поленту и смесь из паприки, гранулированного чеснока, соли и черного перца. На большой сковороде с оливковым маслом прогрейте поленту в течение 1 – 2 минут до золотистого цвета, затем добавьте кабачки и специи и хорошо перемешайте. Обжаривайте всё на среднем огне около 11 – 15 минут, периодически помешивая, до появления хрустящей корочки. Снимите готовые овощи с огня, выложите на тарелку и сразу посыпьте мелко натертым сыром. Подавайте блюдо горячим вместе с соусом из йогурта, измельчённого чеснока, свежей зелени, лимонного сока и щепотки соли.