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21 июня, 07:30
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Наконец-то появился рецепт кабачков в "ленивой" панировке: вы захотите готовить их только так

Лилия Имбировская-Сиваковская

Кабачки — один из бесспорных хитов лета. У каждого есть свой любимый рецепт, но этот покоряет даже опытных хозяек.

Запекание или жарка кабачков в классической панировке обычно занимает много времени из-за необходимости обваливать каждый кусочек по отдельности в нескольких мисках. Именно поэтому стал популярным "ленивый" и быстрый рецепт, который позволяет получить любимую хрустящую корочку без лишних усилий, рассказывает портал Shuba.

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Как приготовить кабачки в "ленивой" панировке?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 600 граммов кабачков;
– 60 граммов поленты;
– 30 граммов твёрдого сыра;
– 1 чайная ложка молотой паприки;
– половина чайной ложки гранулированного чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– молотый перец по вкусу;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
соус: 
– 150 граммов греческого йогурта;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 10 граммов зелени;
– 2 грамма соли.

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Приготовление:

  1. Помойте кабачки, нарежьте брусочками, посолите и оставьте на 15 – 20 минут, после чего слейте сок и слегка промокните кусочки полотенцем.
  2. Отдельно приготовьте мелкую поленту и смесь из паприки, гранулированного чеснока, соли и черного перца.
  3. На большой сковороде с оливковым маслом прогрейте поленту в течение 1 – 2 минут до золотистого цвета, затем добавьте кабачки и специи и хорошо перемешайте.
  4. Обжаривайте всё на среднем огне около 11 – 15 минут, периодически помешивая, до появления хрустящей корочки.
  5. Снимите готовые овощи с огня, выложите на тарелку и сразу посыпьте мелко натертым сыром.
  6. Подавайте блюдо горячим вместе с соусом из йогурта, измельчённого чеснока, свежей зелени, лимонного сока и щепотки соли.