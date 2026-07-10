Эти кабачки неотличимы от ананасов: гости всегда просят поделиться рецептом консервирования
Консервирование – это не только возможность наслаждаться дарами лета зимой. Если проявить немного фантазии, то можно добиться совершенно неожиданного результата.
Эта заготовка считается одной из самых хитроумных в домашней кладовой. Внешне она выглядит как аккуратные желтые кубики в сиропе, а по вкусу полностью напоминает консервированный ананас – такой же сладкий, с характерной приятной кислинкой. Однако для приготовления используются самые обычные кабачки. Во время угощения гостей распознать такую подмену практически невозможно, пока секрет не будет раскрыт хозяевами.
Как заготовить кабачки под ананасы?
- Время: 1 час
- Порций: 5 баночек по 500 миллилитров
Ингредиенты:
– 2,6 килограмма кабачка;
– 900 миллилитров ананасового сока;
– 250 граммов сахара;
– 1 лимон или 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– щепотка ванилина (по желанию).
Приготовление:
- Для этого блюда выбирают молодые кабачки без семян.
- Их очищают, нарезают аккуратными кубиками, как фабричные ананасы, и перекладывают в кастрюлю.
- Овощи заливают ананасовым соком, добавляют сок одного лимона (или чайную ложку лимонной кислоты), сахар и щепотку ванилина для десертного аромата.
- Смесь доводят до кипения и варят на небольшом огне 15 минут, следя за тем, чтобы кубики стали полупрозрачными, но не разварились.
- Горячую массу вместе с сиропом разливают в стерилизованные банки до самого верха, закручивают и оставляют остывать, после чего переносят в прохладное место.
- Зимой такие "ананасы" прекрасно подходят к салатам с курицей, выпечке, сырникам или в качестве самостоятельного десерта, а остатки сладкого сиропа дети с удовольствием пьют вместо компота