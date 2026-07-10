Ця заготовка вважається однією з найхитріших у домашній коморі. Зовні вона виглядає як акуратні жовті кубики в сиропі, а за смаком повністю нагадує консервований ананас — такий же солодкий, із характерною приємною кислинкою. Проте для приготування використовуються звичайнісінькі кабачки. Під час частування гостей розпізнати таку підміну практично неможливо, аж поки таємниця не буде розкрита господарями.
Як закрити кабачки як ананаси?
- Час: 1 година
- Порцій: 5 баночок по 500 мілілітрів
Інгредієнти:
– 2,6 кілограма кабачка;
– 900 мілілітрів ананасового соку;
– 250 грамів цукру;
– 1 лимон або 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– дрібка ваніліну (за бажанням).
Приготування:
- Для цієї страви обирають молоді кабачки без насіння.
- Їх очищають, нарізають охайними кубиками, як фабричні ананаси, і перекладають у каструлю.
- Овочі заливають ананасовим соком, додають сік одного лимона (або чайну ложку лимонної кислоти), цукор і дрібку ваніліну для десертного аромату.
- Суміш доводять до кипіння і варять на невеликому вогні 15 хвилин, стежачи, щоб кубики стали напівпрозорими, але не розварилися.
- Гарячу масу разом із сиропом розливають у стерилізовані банки до самого верху, закручують і залишають холонути, після чого переносять у прохолодне місце.
- Взимку такі "ананаси" чудово пасують до салатів із куркою, випічки, сирників або як самостійний десерт, а залишок солодкого сиропу діти залюбки п'ють замість компоту