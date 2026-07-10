Ця заготовка вважається однією з найхитріших у домашній коморі. Зовні вона виглядає як акуратні жовті кубики в сиропі, а за смаком повністю нагадує консервований ананас — такий же солодкий, із характерною приємною кислинкою. Проте для приготування використовуються звичайнісінькі кабачки. Під час частування гостей розпізнати таку підміну практично неможливо, аж поки таємниця не буде розкрита господарями.

Як закрити кабачки як ананаси?

Час: 1 година

1 година Порцій: 5 баночок по 500 мілілітрів

Інгредієнти:

– 2,6 кілограма кабачка;

– 900 мілілітрів ананасового соку;

– 250 грамів цукру;

– 1 лимон або 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– дрібка ваніліну (за бажанням).

Приготування: