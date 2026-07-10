Эта заготовка считается одной из самых хитроумных в домашней кладовой. Внешне она выглядит как аккуратные желтые кубики в сиропе, а по вкусу полностью напоминает консервированный ананас – такой же сладкий, с характерной приятной кислинкой. Однако для приготовления используются самые обычные кабачки. Во время угощения гостей распознать такую подмену практически невозможно, пока секрет не будет раскрыт хозяевами.

Как заготовить кабачки под ананасы?

Время: 1 час

час Порций: 5 баночек по 500 миллилитров

Ингредиенты:

– 2,6 килограмма кабачка;

– 900 миллилитров ананасового сока;

– 250 граммов сахара;

– 1 лимон или 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– щепотка ванилина (по желанию).

Приготовление: