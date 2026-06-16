Жареные кабачки – это уже в прошлом: эти рецепты доставят вам массу удовольствия

Белую фасоль замочите в воде примерно на 12 часов. После этого сварите её до мягкости в той же воде с щепоткой соли. Если времени на замачивание нет, используйте консервированную фасоль. Красный лук нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде. Через несколько минут добавьте чеснок, пропущенный через пресс. Затем выложите мясной фарш и жарьте, пока он хорошо не подрумянится. Добавьте нарезанные консервированные помидоры, томатную пасту, перемешайте и держите на огне ещё несколько минут. Добавьте зелёный горошек и сладкий перец, нарезанный кубиками.