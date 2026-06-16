Жареные кабачки – это уже в прошлом: эти рецепты доставят вам массу удовольствия
Каждая хозяйка с нетерпением ждёт сезона кабачков. Жарка и тушение – это классика, но можно пойти гораздо дальше.
Эти блюда станут вашим утешением даже после тяжелого дня. 24 Канал собрал рецепты с кабачками, которые понравятся каждому.
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Можно ли приготовить торт с кабачками?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 небольшой кабачок весом 200 граммов;
– 200 граммов сливочного масла;
– 270 граммов тёмного шоколада;
– 3 яйца;
– 300 граммов сахара;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 200 граммов пшеничной муки;
– 2 столовые ложки какао;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки пищевой соды;
– щепотка морской соли.
Нетипичное сочетание ингредиентов / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Подготовьте и отмерьте все ингредиенты.
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Форму размером 23 на 30 сантиметров смажьте сливочным маслом.
- Кабачок помойте, срежьте кончики и натрите на самой мелкой терке. Сок не отжимайте – именно он делает тесто более влажным и плотным.
- В сотейник положите сливочное масло и начните растапливать его на минимальном огне. Добавьте 225 граммов шоколада, разломанного на кусочки, и медленно растопите всё вместе, часто перемешивая.
- Массу не перегревайте. Снимите сотейник с огня. В одну миску вбейте яйца, добавьте сахар, растительное масло и ванильный сахар.
- Перемешайте венчиком. В другую миску насыпьте муку, какао, разрыхлитель, соду и соль, после чего перемешайте ложкой. В яичную массу влейте растопленный шоколад с маслом и снова перемешайте венчиком.
- Всыпьте мучную смесь, добавьте натертый кабачок и перемешайте тесто ложкой до объединения ингредиентов. Выложите массу в подготовленную форму.
- Оставшийся шоколад, примерно 45 граммов, порежьте мелкими кусочками и посыпьте им верх теста. Поставьте форму в духовку и выпекайте 30–35 минут.
- Не передерживайте пирог в духовке, чтобы он не стал сухим: внутри он должен остаться влажным, а сверху образоваться тонкая хрустящая корочка. Из этого количества ингредиентов получается примерно 20 порций.
Как приготовить фаршированные кабачки?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 большой кабачок или 2 маленьких;
– 50 граммов белой фасоли;
– 250 граммов мясного фарша;
– 1 красная луковица;
– 1/2 сладкого перца;
– 2 зубчика чеснока;
– 75 граммов зеленого горошка;
– 400 граммов нарезанных консервированных помидоров;
– 4 столовые ложки кукурузы;
– 200 граммов твёрдого сыра;
– соль;
– перец;
– 1/3 чайной ложки чили;
– 1 чайная ложка базилика;
– 1 чайная ложка сладкой молотой паприки;
– 3 чайные ложки томатной пасты.
Насыщенный вкус / Фото: przyslij przepis
Приготовление:
Белую фасоль замочите в воде примерно на 12 часов. После этого сварите её до мягкости в той же воде с щепоткой соли. Если времени на замачивание нет, используйте консервированную фасоль. Красный лук нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде. Через несколько минут добавьте чеснок, пропущенный через пресс. Затем выложите мясной фарш и жарьте, пока он хорошо не подрумянится. Добавьте нарезанные консервированные помидоры, томатную пасту, перемешайте и держите на огне ещё несколько минут. Добавьте зелёный горошек и сладкий перец, нарезанный кубиками.
Обжаривайте всё вместе, пока овощи не станут мягче, часть жидкости не выпарится, а соус не загустеет. В процессе приготовления приправьте начинку базиликом, сладкой паприкой, чили, солью и перцем. Убавьте огонь, добавьте фасоль и кукурузу, слегка обжарьте начинку, а затем снимите сковороду с плиты.
Натрите твёрдый сыр, 2–3 столовые ложки оставьте для посыпки, а остальное добавьте в горячую начинку и перемешайте.
Кабачки помойте, разрежьте вдоль и ложкой выньте мягкую середину. Наполните половинки приготовленной начинкой, выложите в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте примерно 30 минут.
За 10 минут до окончания приготовления посыпьте кабачки отложенным тертым сыром. Подавайте блюдо со свежим хлебом.
Как приготовить сэндвичи с кабачками?
Время: 20 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 3 яйца;
– 200 граммов муки;
– 300 граммов панировочных сухарей;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец – по вкусу.
Для начинки:
– 150 граммов крабовых палочек;
– 2 плавленых сырка;
– 1 зубчик чеснока;
– 1–2 столовые ложки майонеза.
Как приготовить кабачки: смотрите видео
Приготовление:
- Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Слегка посолите и поперчите их с обеих сторон.
- Подготовьте три отдельные емкости: в одну насыпьте муку, во вторую разбейте и взбейте яйца, а в третью насыпьте панировочные сухари.
- Каждый кружочек кабачка сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, после чего обваляйте в сухарях.
- Обжарьте кабачки на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Готовые кружочки переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Пока кабачки немного остывают, приготовьте начинку. Крабовые палочки, плавленые сырки и чеснок натрите на терке.
- Добавьте майонез и хорошо перемешайте.
- Масса должна получиться нежной, но не слишком жидкой.
- На один кружочек кабачка выложите немного начинки, накройте вторым кружочком и слегка прижмите. Так же сформируйте остальные кабачковые сэндвичи.
- Закуску можно подавать теплой или холодной.
- Если достаёте её из холодильника, перед подачей немного подогрейте в микроволновке.