Кабачковая икра – отличный способ насладиться вкусом лета зимой. Она проста в приготовлении и уместна к любой трапезе.

Кабачковая икра – это та закрутка, которую заготавливают на зиму десятками банок. К счастью, это не сложно делать, если найти легкий способ, поэтому 24 Канал советует сохранить рецепт кабачковой икры на зиму от портала "Сокровищница рецептов".

Как приготовить кабачковую икру на зиму?

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 1,5 килограмма помидоров;

– 800 граммов моркови;

– 600 граммов лука;

– 300 граммов сладкого перца;

– 6 зубчиков чеснока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

Все овощи кроме кабачков отдельно пропускаем через мясорубку. В томатный сок добавляем соль и сахар, ставим на огонь, всыпаем нарезанные кубиками кабачки и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим без крышки, пока кабачки не станут мягкими. Чеснок измельчаем ножом. Морковь обжариваем на небольшом огне до мягкости, добавляем к кабачкам и перемешиваем. Далее обжариваем лук, перекладываем его в кабачковую массу, а затем отдельно пассеруем сладкий перец и тоже добавляем к овощам. Все хорошо перемешиваем, добавляем чеснок и продолжаем тушить до готовности. Если вы любите густую икру, то тушить нужно около 2 часов. Перебиваем массу блендером, доводим до кипения и варим еще 5 минут. Раскладываем икру по стерильным банкам, закручиваем и оставляем до остывания. Храним в темном прохладном помещении.

Приятного аппетита!

А еще обязательно попробуйте лучшую закуску лета из баклажанов – бабагануш. С ней вы никогда не будете беспокоиться о том, каким перекусом порадовать родных.