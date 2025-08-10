Густая, ароматная на насыщенная: легкий рецепт кабачковой икры на зиму – порция удовольствия
- Рецепт кабачковой икры на зиму включает кабачки, помидоры, морковь, лук, сладкий перец, чеснок, сахар, подсолнечное масло и соль.
- Густая кабачковая икра требует более длительного времени приготовления, но потом вы будете себе благодарны за каждую потраченную минуту.
Кабачковая икра – отличный способ насладиться вкусом лета зимой. Она проста в приготовлении и уместна к любой трапезе.
Кабачковая икра – это та закрутка, которую заготавливают на зиму десятками банок. К счастью, это не сложно делать, если найти легкий способ, поэтому 24 Канал советует сохранить рецепт кабачковой икры на зиму от портала "Сокровищница рецептов".
Как приготовить кабачковую икру на зиму?
- Время: 3 часа
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 3 килограмма кабачков;
– 1,5 килограмма помидоров;
– 800 граммов моркови;
– 600 граммов лука;
– 300 граммов сладкого перца;
– 6 зубчиков чеснока;
– 1 столовая ложка сахара;
– 100 миллилитров подсолнечного масла;
– 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
- Все овощи кроме кабачков отдельно пропускаем через мясорубку.
- В томатный сок добавляем соль и сахар, ставим на огонь, всыпаем нарезанные кубиками кабачки и доводим до кипения.
- Уменьшаем огонь и варим без крышки, пока кабачки не станут мягкими.
- Чеснок измельчаем ножом.
- Морковь обжариваем на небольшом огне до мягкости, добавляем к кабачкам и перемешиваем.
- Далее обжариваем лук, перекладываем его в кабачковую массу, а затем отдельно пассеруем сладкий перец и тоже добавляем к овощам. Все хорошо перемешиваем, добавляем чеснок и продолжаем тушить до готовности.
- Если вы любите густую икру, то тушить нужно около 2 часов.
- Перебиваем массу блендером, доводим до кипения и варим еще 5 минут.
- Раскладываем икру по стерильным банкам, закручиваем и оставляем до остывания.
- Храним в темном прохладном помещении.
Приятного аппетита!
