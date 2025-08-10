Кабачкова ікра – чудовий спосіб насолодитися смаком літа взимку. Вона проста у приготуванні та доречна до будь-якої трапези.

Кабачкова ікра – це та закрутка, яку заготовляють на зиму десятками банок. На щастя, це не складно робити, якщо знайти легкий спосіб, тож 24 Канал радить зберегти рецепт кабачкової ікри на зиму від порталу "Скарбниця рецептів".

До теми Її готують вже 300 років: рецепт качаної каші, яка була гордістю предків

Як приготувати кабачкову ікру на зиму?

Час : 3 години

: 3 години Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 1,5 кілограма помідорів;

– 800 грамів моркви;

– 600 грамів цибулі;

– 300 грамів солодкого перцю;

– 6 зубчиків часнику;

– 1 столова ложка цукру;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 2 столові ложки солі.

Приготування:

Всі овочі окрім кабачків окремо пропускаємо через мʼясорубку. У томатний сік додаємо сіль та цукор, ставимо на вогонь, всипаємо нарізані кубиками кабачки й доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо без кришки, доки кабачки не стануть м’якими. Часник подрібнюємо ножем. Моркву обсмажуємо на невеликому вогні до м’якості, додаємо до кабачків і перемішуємо. Далі обсмажуємо цибулю, перекладаємо її в кабачкову масу, а потім окремо пасеруємо солодкий перець і теж додаємо до овочів. Все добре перемішуємо, додаємо часник і продовжуємо тушкувати до готовності. Якщо ви любите густу ікру, то тушкувати потрібно близько 2 годин. Перебиваємо масу блендером, доводимо до кипіння і варимо ще 5 хвилин. Розкладаємо ікру по стерильних банках, закручуємо та залишаємо до охолодження. Зберігаємо в темному прохолодному приміщенні.

Смачного!

А ще обовʼязково спробуйте найкращу закуску літа з баклажанів – бабагануш. З нею ви ніколи не будете турбуватися про те, яким перекусом потішити рідних.