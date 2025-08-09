Бабагануш може злегка нагадувати нашу баклажанну ікру, однак його смакова палітра значно колоритніша. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу Shuba.

Як приготувати бабагануш з баклажанів?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 30 мілілітрів лимонного соку;

– 1 грам зіри;

– 3 гілочки петрушки;

– 2 грами цибулевого порошку;

– 4 зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– оливкова олія до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Баклажани розріжте вздовж навпіл, зробіть кілька проколів виделкою. Викладіть на деко та запікайте близько 45 хвилин, поки м’якоть не стане дуже ніжною. Після запікання дайте овочам трохи охолонути, зніміть шкірку й перекладіть м’якоть у чашу блендера. Дрібно поріжте часник і петрушку. Додайте до баклажанів разом із приправами та лимонним соком. Збийте до кремової консистенції. Подавайте з улюбленим хлібом.

Смачного!

Смачного!